PRODEA: Τι απαντά για την συμφωνία – πλαίσιο με την AKTOR Όμιλος Εταιρειών για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών της, ενημερώνει ότι η Συμφωνία Πλαίσιο που είχε συνάψει με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. (η «Συναλλαγή»), τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτή δεν κατέστη δυνατή. Ως εκ τούτου, τα μέρη αποφάσισαν να ματαιώσουν τη Συναλλαγή και να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στη Συμφωνία - Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τον επενδυτικό σχεδιασμό της, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, διατηρώντας αμετάβλητες τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στόχους ανάπτυξης.