ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καμάλα Χάρις: «Απερισκεψία» η υποψηφιότητα Μπαίντεν το 2024 – «Σαν να μας είχαν υπνωτίσει»
Ειδήσεις
18:21 - 10 Σεπ 2025

Καμάλα Χάρις: «Απερισκεψία» η υποψηφιότητα Μπαίντεν το 2024 – «Σαν να μας είχαν υπνωτίσει»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αποσπάσματα από το νέο βιβλίο της Καμάλα Χάρις δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (10/9) και είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά, αφού – μεταξύ άλλων – αναφέρεται πως η ίδια θεωρούσε «απερίσκεπτη» την απόφαση να κατέβει ο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2024, ωστόσο δεν ήθελε να είναι εκείνη αυτή που θα του ζητούσε να αποσυρθεί.  

Η Καμάλα Χάρις παραδέχεται πως δεν ένιωθε ότι μπορούσε να του ζητήσει να εγκαταλείψει την «κούρσα» για τις εκλογές του 2024 και εξηγεί: «Από όλα τα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, εγώ ήμουν το τελευταίο που μπορούσε να του πει να αποχωρήσει. Ήξερα πως αν το έκανα, θα έμοιαζε με μια εντελώς ιδιοτελή συμβουλή».

Ο Μπάιντεν αναγκάστηκε τελικά να αποσυρθεί όταν προκλήθηκε μεγάλο κύμα αμφισβήτησης στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά από την απογοητευτική του παρουσία στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το λέγαμε όλοι συνεχώς, σχεδόν σαν υπνωτισμένοι: “Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ”. Ήταν χάρη; Ή ήταν απερισκεψία; Τώρα, εκ των υστέρων, πιστεύω πως ήταν απερισκεψία. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Δεν έπρεπε να είναι μια επιλογή βασισμένη στο εγώ ή στις προσωπικές φιλοδοξίες. Ήταν κάτι πολύ πιο μεγάλο», σημειώνει ακόμη η Χάρις στο βιβλίο της με τίτλο «107 Ημέρες».

Η Χάρις, που κλήθηκε να αναλάβει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών με μόλις 107 ημέρες στη διάθεσή της, ηττήθηκε τελικά στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Τραμπ. Από τότε, έχει κρατήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη στην Καλιφόρνια.

Η ξαφνική αποχώρηση του Μπάιντεν άνοιξε την πόρτα σε ερωτήματα για το αν ο Λευκός Οίκος είχε αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Οι συνεργάτες του διέψευσαν κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι διατηρούσε πλήρως τη δυνατότητα να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις.

Η Χάρις, στο βιβλίο της, απορρίπτει τα σενάρια συγκάλυψης, αν και αναγνωρίζει ότι όσο προχωρούσε η προεκλογική περίοδος, οι ηλικιακοί περιορισμοί του Μπάιντεν γίνονταν πιο φανεροί.

«Ακόμη και στις χειρότερές του ημέρες, ο Τζο είχε μεγαλύτερη γνώση, καλύτερη κρίση και πιο ουσιαστική ενσυναίσθηση από τον Τραμπ στις καλύτερές του», γράφει. «Αλλά στα 81 του, κουραζόταν.»

Ο Μπάιντεν, που σήμερα είναι 82 ετών, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά.

Σημειώνεται ότι η Χάρις, πρώην γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 2021 μέχρι το 2025. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία – και η πρώτη με καταγωγή από τη Νότια Ασία και την Αφρικανική Αμερική – που κατέλαβε αυτή τη θέση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου
Νομίσματα

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025
Business Facts

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό
Magazino

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ