Καμάλα Χάρις: «Απερισκεψία» η υποψηφιότητα Μπαίντεν το 2024 – «Σαν να μας είχαν υπνωτίσει»

Αποσπάσματα από το νέο βιβλίο της Καμάλα Χάρις δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (10/9) και είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά, αφού – μεταξύ άλλων – αναφέρεται πως η ίδια θεωρούσε «απερίσκεπτη» την απόφαση να κατέβει ο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2024, ωστόσο δεν ήθελε να είναι εκείνη αυτή που θα του ζητούσε να αποσυρθεί.

Η Καμάλα Χάρις παραδέχεται πως δεν ένιωθε ότι μπορούσε να του ζητήσει να εγκαταλείψει την «κούρσα» για τις εκλογές του 2024 και εξηγεί: «Από όλα τα πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, εγώ ήμουν το τελευταίο που μπορούσε να του πει να αποχωρήσει. Ήξερα πως αν το έκανα, θα έμοιαζε με μια εντελώς ιδιοτελή συμβουλή».

Ο Μπάιντεν αναγκάστηκε τελικά να αποσυρθεί όταν προκλήθηκε μεγάλο κύμα αμφισβήτησης στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά από την απογοητευτική του παρουσία στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το λέγαμε όλοι συνεχώς, σχεδόν σαν υπνωτισμένοι: “Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ”. Ήταν χάρη; Ή ήταν απερισκεψία; Τώρα, εκ των υστέρων, πιστεύω πως ήταν απερισκεψία. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Δεν έπρεπε να είναι μια επιλογή βασισμένη στο εγώ ή στις προσωπικές φιλοδοξίες. Ήταν κάτι πολύ πιο μεγάλο», σημειώνει ακόμη η Χάρις στο βιβλίο της με τίτλο «107 Ημέρες».

Η Χάρις, που κλήθηκε να αναλάβει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών με μόλις 107 ημέρες στη διάθεσή της, ηττήθηκε τελικά στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Τραμπ. Από τότε, έχει κρατήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη στην Καλιφόρνια.

Η ξαφνική αποχώρηση του Μπάιντεν άνοιξε την πόρτα σε ερωτήματα για το αν ο Λευκός Οίκος είχε αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Οι συνεργάτες του διέψευσαν κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι διατηρούσε πλήρως τη δυνατότητα να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις.

Η Χάρις, στο βιβλίο της, απορρίπτει τα σενάρια συγκάλυψης, αν και αναγνωρίζει ότι όσο προχωρούσε η προεκλογική περίοδος, οι ηλικιακοί περιορισμοί του Μπάιντεν γίνονταν πιο φανεροί.

«Ακόμη και στις χειρότερές του ημέρες, ο Τζο είχε μεγαλύτερη γνώση, καλύτερη κρίση και πιο ουσιαστική ενσυναίσθηση από τον Τραμπ στις καλύτερές του», γράφει. «Αλλά στα 81 του, κουραζόταν.»

Ο Μπάιντεν, που σήμερα είναι 82 ετών, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά.

Σημειώνεται ότι η Χάρις, πρώην γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 2021 μέχρι το 2025. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία – και η πρώτη με καταγωγή από τη Νότια Ασία και την Αφρικανική Αμερική – που κατέλαβε αυτή τη θέση.