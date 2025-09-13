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Δημοσκόπηση Marc: H ΝΔ «κέρδισε» 1,7% μετά τη ΔΕΘ
Πολιτική
18:22 - 13 Σεπ 2025

Δημοσκόπηση Marc: H ΝΔ «κέρδισε» 1,7% μετά τη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Άμεσο εκλογικό όφελος για τη Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Marc, αποτυπώνοντας άνοδο της τάξης του 1,7% στην πρόθεση ψήφου. Η άνοδος συνδέεται με τις φορολογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οι οποίες αφορούν σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες.

Συγκεκριμένα, στη μέτρηση που διενεργήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στο 25,3%, ενώ στην επόμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου – πέντε ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο – η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα ανέβηκε στο 27%.

Σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, το ποσοστό της Ν.Δ. αγγίζει πλέον το 31%, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο του 30% και αποκτώντας διαφορά 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που ακολουθεί με 13,5%. Το σκηνικό της επτακομματικής Βουλής παραμένει, αν και υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να εξελιχθεί σε εννιακομματική, καθώς ΜέΡΑ25 και Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη κινούνται οριακά κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2025 - 11:21
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