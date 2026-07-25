ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:30 - 25 Ιουλ 2026

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την πρόσφατη επίσημη παρουσίασή του στο Μόναχο, το νέο XPENG L03, το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που λανσάρεται ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αναδεικνύει τη νέα στρατηγική της XPENG στην ηλεκτροκίνηση.

Με τη φιλοσοφία «One Car, Dual Energy», το νέο AI SUV Coupé θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και σε έκδοση Range Extended Electric Vehicle (REEV), προσφέροντας στους οδηγούς περισσότερες επιλογές και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, μηδενίζοντας παράλληλα το άγχος της αυτονομίας.

One Car, Dual Energy

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά στοιχεία σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής εμπειρίας.

Η έκδοση BEV απευθύνεται σε όσους επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η XPENG δίνει περισσότερες επιλογές στον πελάτη, διατηρώντας την ίδια προηγμένη τεχνολογία και την εξαιρετική οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει το νέο L03.

Kunpeng Super Range Extender: Νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση

Η νέα έκδοση PowerX - REEV αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου XPENG L03, ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία Kunpeng Range Extender Technology της XPENG. Προσφέροντας την εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος για τις καθημερινές μετακινήσεις σε συνδυασμό με την αυξημένη συνολική αυτονομία που του χαρίζει η τεχνολογία REEV, το L03 δίνει στους οδηγούς μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά, με εντυπωσιακή παράλληλα οικονομία.

Oι εκπομπές C02 της έκδοσης PowerX περιορίζονται σε μόλις 24 gr/km.

XPENG L03 BEV: Η αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς

Η κλασική έκδοση BEV του XPENG L03 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Με αυτονομία έως 520 km και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 km, το νέο L03 BEV έχει σχεδιαστεί για αποδοτικές καθημερινές μετακινήσεις αλλά και άνετα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Oι προσφερόμενες ηλεκτρικές εκδόσεις του L03 περιλαμβάνουν πισωκίνητες και τετρακίνητες ΑWD εκδοχές, καθώς και εκδόσεις Standard & Long Range, καλύπτοντας κάθε δυνατή ανάγκη μετακίνησης.

Παράλληλα, ο δυναμικός χαρακτήρας του ενισχύεται από την άμεση απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, με επιτάχυνση 0-100 km/h από μόλις 4,5 δευτερόλεπτα στην AWD έκδοση, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Το XPENG L03 ενσαρκώνει τη στρατηγική της XPENG για την παγκόσμια ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής με χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Η νέα φιλοσοφία «One Car, Dual Energy», με την επιλογή αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης BEV καθώς και έκδοσης REEV, αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει ευέλικτες λύσεις μετακίνησης, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.

Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις εκθέσεις στη χώρα μας τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ το μοντέλο θα δώσει το «παρών» και στην έκθεση Auto Athina 2026 στο Metropolitan Expo 03 -11/10/26.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η XPeng ανακοίνωσε ότι το ανασχεδιασμένο ηλεκτρικό σπορ sedan P7
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η XPeng ανακοίνωσε ότι το ανασχεδιασμένο ηλεκτρικό σπορ sedan P7 

Η Autohellas επίσημος διανομέας της XPENG στην Ελλάδα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Autohellas επίσημος διανομέας της XPENG στην Ελλάδα

To Αutohellas Group φέρνει τα high end, έξυπνα ΕV’s της XPENG στην ελληνική αγορά.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Αutohellas Group φέρνει τα high end, έξυπνα ΕV’s της XPENG στην ελληνική αγορά.

Η Αutohellas φέρνει την XPENG στην ελληνική αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αutohellas φέρνει την XPENG στην ελληνική αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ