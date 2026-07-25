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Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:16 - 25 Ιουλ 2026

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Reporter.gr Newsroom
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Τα προσωρινά στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 26,2%, έναντι 25,2% το 2024.

Το μερίδιο των ΑΠΕ παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία από το 2004, όταν η αντίστοιχη αναλογία βρισκόταν μόλις στο 9,6%. Ωστόσο, η ΕΕ έχει ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσει, καθώς ο στόχος για το 2030 προβλέπει συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 42,5% στη συνολική τελική κατανάλωση.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται από το 2026 έως το 2030 μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης των 3,3 ποσοστιαίων μονάδων.

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Σουηδία, Φινλανδία και Δανία πρωταθλήτριες στις ΑΠΕ

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκε στη Σουηδία, όπου το 65,4% της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης προήλθε από ΑΠΕ.

Η Σουηδία βασίζεται κυρίως στη στερεή βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την αιολική παραγωγή.

Ακολούθησε η Φινλανδία με ποσοστό 53%, με κύριες πηγές τη στερεή βιομάζα, την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Δανία με 48,2%, όπου οι ανανεώσιμες πηγές προέρχονται κυρίως από τη στερεή βιομάζα, την αιολική ενέργεια και το βιοαέριο.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (14,9%), τη Σλοβακία (16,3%) και την Ιρλανδία (17,2%).

Σχεδόν η μισή ηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ προέρχεται από ΑΠΕ

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 49,9% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024.

Η πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σύγκριση με το 2004, όταν οι ΑΠΕ αντιστοιχούσαν μόλις στο 15,9% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν:

στην Αυστρία, όπου το 90,8% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές,

  1. στη Σουηδία με 89,2%,
  2. στη Δανία με 77,7%,
  3. στην Πορτογαλία με 65,6%,
  4. στην Ελλάδα με 60,9%,
  5. και στην Ισπανία με 60,7%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (11,2%), την Τσεχία (19,2%), το Λουξεμβούργο (23,3%), τη Σλοβακία (24,1%) και την Κύπρο (27,5%).

Ήπια άνοδος των ΑΠΕ στη θέρμανση και ψύξη

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη συνέχισε επίσης να αυξάνεται στην ΕΕ.

Το 2025, το ποσοστό έφτασε στο 27,4%, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της καταγραφής των στοιχείων το 2004, όταν βρισκόταν στο 11,7%.

Η αύξηση σε σχέση με το 2024 ήταν 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,7%), ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου της περιόδου 2004-2025, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 0,75 ποσοστιαίες μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/07/2026 - 11:12
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