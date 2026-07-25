Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), όταν η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Η επίθεση προήλθε από την κατεύθυνση της Υεμένης και εκδηλώθηκε με την εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν ως στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ελληνικό σύστημα Patriot αντιμετώπισε επιτυχώς την απειλή, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100% και αποτρέποντας την πρόκληση ζημιών στις στρατηγικής σημασίας ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, παραμένοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας.