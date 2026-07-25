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Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις
10:24 - 25 Ιουλ 2026

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Ελληνική Πυροβολαρχία Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε με επιτυχία δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), όταν η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση προήλθε από την κατεύθυνση της Υεμένης και εκδηλώθηκε με την εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν ως στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ελληνικό σύστημα Patriot αντιμετώπισε επιτυχώς την απειλή, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100% και αποτρέποντας την πρόκληση ζημιών στις στρατηγικής σημασίας ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, παραμένοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

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