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Σκρέκας: Όχι παροχές χωρίς αντίκρισμα – Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στήριξη με βάση την παραγωγή
Πολιτική
15:57 - 15 Σεπ 2025

Σκρέκας: Όχι παροχές χωρίς αντίκρισμα – Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στήριξη με βάση την παραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στο Open, επέκρινε τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως το ζητούμενο δεν είναι να υπόσχεσαι παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά να θεμελιώνεις μια οικονομία που παράγει πλούτο, ώστε να μπορεί να στηρίξει τους πολίτες μέσα από στοχευμένες πολιτικές αναδιανομής. Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι μοιράζει υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάζει ρεαλιστικό σχέδιο χρηματοδότησής τους.

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές λειτουργούν όχι μόνο ως άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και ως μακροπρόθεσμη ανακούφιση, καθώς κάθε μελλοντική αύξηση αποδοχών θα φορολογείται με ηπιότερους όρους.

Παραδέχτηκε ότι τα μέτρα δεν αποτελούν «μαγική λύση» για όλα τα προβλήματα, αλλά υποστήριξε ότι πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, βασισμένες σε δημοσιονομικά βιώσιμα δεδομένα, και όχι σε θεωρητικά σχήματα χωρίς αντίκρισμα.

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει πως τέτοια μέτρα δεν οδηγούν απαραίτητα σε μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι σχετικές μειώσεις αποδείχθηκαν παροδικές και τελικά αναιρέθηκαν. Στάθηκε, επίσης, στη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας πως έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα για αισχροκέρδεια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα ακριτικά νησιά, εξήγησε ότι έγινε στοχευμένα, για να διορθωθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, καθώς επιχειρήσεις αποχωρούσαν από μικρότερα νησιά με υψηλότερο φορολογικό βάρος προς μεγαλύτερα νησιά με χαμηλότερο ΦΠΑ.

Τέλος, απέκρουσε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εξηγώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε τεράστιο δημοσιονομικό κόστος – περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως – και θα σήμαινε απώλεια πολύτιμων πόρων που σήμερα χρηματοδοτούν κρίσιμες κοινωνικές πολιτικές.

Όπως τόνισε, τα φορολογικά έσοδα – σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από τον τουρισμό – κατευθύνονται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μια γενικευμένη μείωση θα σήμαινε απώλεια αυτών των εσόδων, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

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