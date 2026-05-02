ΟΠΕΚ+: Νέα άνοδος στους στόχους παραγωγής, με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά

Ο ΟΠΕΚ+ κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου τον Ιούνιο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες του οργανισμού. Ωστόσο, η αύξηση αυτή αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ —Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν, Ρωσία και Ομάν— σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως, συνεχίζοντας για τρίτο διαδοχικό μήνα την ανοδική πορεία των στόχων. Η απόφαση αυτή έρχεται παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, έχουν περιοριστεί δραστικά οι εξαγωγές από βασικούς παραγωγούς όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Παράλληλα, το Ιράν αντιμετωπίζει επιπλέον πιέσεις, καθώς οι εξαγωγές του έχουν μειωθεί λόγω αμερικανικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο.

Ακόμη και αν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου σε φυσιολογικά επίπεδα. Η αναταραχή έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές σε υψηλό τετραετίας, ξεπερνώντας τα 125 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για ελλείψεις καυσίμων και άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής θυμίζει την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (206.000 βαρέλια ημερησίως), προσαρμοσμένη πλέον χωρίς τη συμμετοχή των ΗΑΕ. Το μήνυμα που εκπέμπει ο ΟΠΕΚ+ είναι ότι διατηρεί μια στάση «business as usual», προετοιμαζόμενος να ενισχύσει την προσφορά μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η συνολική παραγωγή του ΟΠΕΚ+ μειώθηκε σημαντικά τον Μάρτιο, κυρίως λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές και επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, όπως στη Ρωσία. Παρά τις πιέσεις, η αγορά έδειξε σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς η υποβολή νέας ειρηνευτικής πρότασης από το Ιράν προς τις ΗΠΑ επανέφερε ελπίδες για διπλωματική λύση, οδηγώντας σε πτώση των τιμών την Παρασκευή.