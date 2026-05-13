ΟΠΕΚ: Κατάρρευση παραγωγής άνω του 30% και ανατροπές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Η παραγωγή πετρελαίου των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ συνεχίζει την καθοδική της πορεία, με τον Απρίλιο να καταγράφει νέα μείωση και τη συνολική απώλεια να ξεπερνά πλέον το 30% από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026, υποβαθμίζοντας την πρόβλεψη σε περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 1,4 εκατ. προηγουμένως. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται στις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά λόγω της σημαντικής μείωσης των ροών από τον Περσικό Κόλπο, μετά τον περιορισμό της πρόσβασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε επίπεδο παραγωγής, ο ΟΠΕΚ αναφέρει ότι τον Απρίλιο σημειώθηκε επιπλέον μείωση κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μετά τη μεγάλη πτώση του Μαρτίου που έφτασε τα 7,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Συνολικά, από την έναρξη της σύγκρουσης, η απώλεια παραγωγής των χωρών του καρτέλ υπολογίζεται πλέον σε περισσότερα από 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από το 30% της συνολικής τους παραγωγής.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στην αντίστοιχη έκθεσή του επισημαίνει ότι οι απώλειες προσφοράς από τις χώρες του Κόλπου έχουν υπερβεί συνολικά το 1 δισ. βαρέλια, καθώς σημαντικές ποσότητες παραμένουν εκτός αγοράς λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο IEA σημειώνει ότι το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης δεν έχει επιβαρυνθεί στον βαθμό που θα αναμενόταν, καθώς η αγορά εισήλθε στο 2026 με ήδη υψηλά επίπεδα αποθεμάτων. Την ίδια στιγμή, παραγωγοί και καταναλωτές επιχειρούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών τους προς εναλλακτικές διαδρομές εκτός Ορμούζ, ενώ χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα σημαντικός παραμένει και ο ρόλος των στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία συμβάλλουν στη συγκράτηση των πιέσεων στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον IEA, τα παγκόσμια αποθέματα καταγράφουν πλέον τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων ετών, καθώς η απώλεια προσφοράς συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, τα αποθέματα υποχώρησαν κατά περίπου 250 εκατ. βαρέλια μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με ρυθμό που αντιστοιχεί σε περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο IEA προειδοποιεί ότι, με τα αποθέματα να μειώνονται με τόσο έντονους ρυθμούς, η αγορά ενδέχεται να εισέλθει σε νέα φάση αυξημένης μεταβλητότητας στις τιμές, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου αυξημένης ζήτησης.