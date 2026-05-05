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S&amp;P Global: Επιβράδυνση της παραγωγής στην ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:40 - 05 Μάι 2026

S&P Global: Επιβράδυνση της παραγωγής στην ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ασθενέστερη ανάπτυξη κατέγραψε τον Απρίλιο ο ελληνικός τομέας μεταποίησης, με ηπιότερες αυξήσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στις νέες παραγγελίες.  

Σύμφωνα με την S&P Global, παρατηρήθηκε επίσης μια εντονότερη συρρίκνωση των νέων παραγγελιών εξαγωγών, η οποία οφείλονταν στην παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η απασχόληση και οι αγορές εισροών αυξήθηκαν σε πιο ήπιο βαθμό, καθώς οι επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε ιστορικά χαμηλή.

Σοβαρές καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών εμπόδισαν τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας και, λόγω των ελλείψεων υλικών και των υλικοτεχνικών προβλημάτων, οδήγησαν σε εκτόξευση του κόστους εισροών.

Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εκροών επιταχύνθηκε, επίσης, και ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τρεισήμισι ετών.

Κλείνοντας στις 52.4 μονάδες τον Απρίλιο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI® ) υποχώρησε από τις 54.5 μονάδες τον Μάρτιο σε χαμηλό επτά μηνών.

Ως εκ τούτου, τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια μόλις βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών, παρότι ο κύριος δείκτης καταγράφει πλέον τιμή υψηλότερη από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων για 39 συνεχείς μήνες, υποδεικνύοντας παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης.

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