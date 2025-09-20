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Χρηστίδης: Πάνω από το 60% των Eλλήνων θεωρεί αξιόπιστο το πρόγραμμα που καταθέσαμε στη ΔΕΘ
Πολιτική
14:44 - 20 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Πάνω από το 60% των Eλλήνων θεωρεί αξιόπιστο το πρόγραμμα που καταθέσαμε στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Για ασυνέπεια λόγων και πράξεων της ΝΔ σε βασικά ζητήματα πολιτικής, έκανε λόγο σε ραδιοφωνική εκπομπή στον Real Fm, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας την ανάγκη για αξιοπιστία και ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες. 

«Πρέπει να κάτσουμε να αναρωτηθούμε ποια είναι η αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Πέρυσι τέτοιον καιρό, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι έχουμε ανακαλύψει λεφτόδεντρα, όταν θέταμε ζητήματα όπως ο ΕΝΦΙΑ στις ορεινές περιοχές ή η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Έξι χρόνια μετά την υπόσχεση για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Δεν ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες μάς έλεγαν ότι θα φέρουν τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην Ελλάδα. Πείτε μου ένα που έχει έρθει», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε, ακόμη, πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που κοστολογούνται στα 2,6 δισ. ευρώ, τυγχάνουν θετικής αποδοχής από σημαντικό ποσοστό πολιτών, ακόμη και εκτός της εκλογικής βάσης του κόμματος.

«Υπάρχει ένα 60% των πολιτών, που κοιτάει με πιο θετικό μάτι τις δεσμεύσεις μας και είναι ένα ποσοστό που φτάνει για να διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ την εξουσία. Είναι μία απολύτως ικανή πλειοψηφία ανθρώπων που έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και περιμένουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Το πόσο θα τους πείσουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα για να πετύχουμε το στόχο μας είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία απέναντί μας θα πετάει διαρκώς ψέματα, λάσπη, δεν θα μας αφήνει να καλέσουμε στις εξεταστικές επιτροπές αυτούς που πρέπει να καλέσουμε. Όμως οι πολίτες είναι εκεί και μας ακούν», πρόσθεσε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πολιτικής ουσίας απέναντι σε μια επικοινωνιακή διαχείριση που - όπως ανέφερε - επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση.

«Είδαμε μία σειρά δημοσκοπήσεων να βγαίνουν στη δημοσιότητα πριν καν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Έχει σημασία πως τα μίντια προβάλλουν μία εικόνα προς τα έξω. Σας θυμίζω ότι έναν μήνα, πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν προέβλεπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο 21%. Το 2009 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με δέκα μονάδες τις εκλογές ενώ το 2008 ήταν δέκα μονάδες πίσω», συμπλήρωσε.

Ανέδειξε, δε, την αντίφαση της κυβέρνησης για τις δηλώσεις περί λεφτόδεντρων, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης, από τον Μάρτιο που είδε τις δημοσκοπήσεις να παίρνουν την κάτω βόλτα, έχει υποσχεθεί περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Επομένως, τελικά υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν;»

Στον αντίποδα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει έναν άλλο δρόμο, με σχέδιο, σοβαρότητα και ηθική. «Υπάρχει το περιθώριο για έναν άλλο δρόμο, ο οποίος να έχει κανόνες, αρχές, δικαιοσύνη και καλύτερες μέρες για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο για λίγους», κατέληξε.

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