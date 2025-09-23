Κυβέρνηση: Αόριστες προτάσεις της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος - Έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις

Επιπλέον, το ΥΠΕΘΟ υποστηρίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε προτάσεις που αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα, τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών. Η Κυβέρνηση, αντίθετα, προχωρά σε μεταρρυθμίσεις μετρήσιμες και τεκμηριωμένες, που ήδη εφαρμόζονται.
Α) Τραπεζικές συναλλαγές και χρεώσεις
- Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «κατάργηση χρεώσεων». Η Κυβέρνηση το έχει ήδη πράξει.
- Καταργήθηκε η προμήθεια για αναλήψεις από ΑΤΜ εντός ΔΙΑΣ.
- Θεσπίστηκε εθνικό πλαφόν 1,50€ για κάθε άλλη χρέωση σε ΑΤΜ εκτός δικτύου.
- Προχωρήσαμε σε αλλαγές που μειώνουν το κόστος για όλους:
- Στη μικρή λιανική, το όριο συναλλαγών χωρίς χρέωση αυξήθηκε από 10€ σε 20€.
- Στο IRIS, τα ημερήσια όρια ανέβηκαν στα 1.000€ (500€ P2P + 500€ P2B).
- Οι συναλλαγές IRIS είναι δωρεάν για τους πολίτες και φθηνότερες για τις επιχειρήσεις.
- Από 1η Νοεμβρίου 2025, το IRIS θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα.
- Αυτές οι παρεμβάσεις μειώνουν πραγματικά τις χρεώσεις και ενισχύουν τη διαφάνεια.
Β) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
- Ο εξωδικαστικός δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία. Είναι ήδη εργαλείο σε πλήρη λειτουργία.
- Με τον ν. 5072/2023, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης σε ευάλωτους δανειολήπτες. Με τον ν. 5193/2025, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να δωδεκαπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών που καλύπτονται.
- Οι τράπεζες είναι πλέον υποχρεωμένες να κάνουν πρόταση τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό, ενώ αν δεν το κάνουν, το Ελληνικό Δημόσιο καταθέτει δική του πρόταση.
- Ο μηχανισμός βασίζεται στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου:
- Ικανότητα αποπληρωμής βάσει εισοδήματος και δαπανών.
- Αξία περιουσίας ώστε να προστατεύεται και η κοινωνική δικαιοσύνη.
- Η αρχή της μη χειροτέρευσης (ν. 4738/2020) διασφαλίζει ότι οι πιστωτές δεν θα λάβουν λιγότερα από ό,τι σε περίπτωση ρευστοποίησης.
- Στην πράξη, έχουν θεσπιστεί ευνοϊκές ρυθμίσεις: σταθερό επιτόκιο 3% για 3 χρόνια και αλγόριθμος που οδηγεί σε μεγαλύτερα “κουρέματα”.
- Σε αντίθεση με τις αόριστες διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση έχει χτίσει ένα πλαίσιο που στηρίζει ουσιαστικά τόσο τους ευάλωτους όσο και τη μεσαία τάξη.
Γ) Εταιρείες Διαχείρισης (servicers)
- Το ΠΑΣΟΚ μιλά γενικά για «καταχρηστικές πρακτικές». Η Κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα με τον ν. 5072/2023.
- Οι servicers υποχρεούνται:
- να έχουν μηχανισμούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ,
- να καταγράφουν και να διαχειρίζονται παράπονα,
- να ενημερώνουν διαφανώς τους δανειολήπτες για οφειλές, επιτόκια και δόσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί σαν web banking.
- Υπάρχουν κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την απαγόρευση παρενόχλησης και την υποχρέωση γραπτής ενημέρωσης μετά από κάθε μεταβίβαση δανείου.
- Αντί για κενές καταγγελίες, η Κυβέρνηση επέβαλε σαφείς κανόνες λειτουργίας που ήδη εφαρμόζονται και προστατεύουν στην πράξη τους πολίτες.
Δ) Προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
- Το 33% του αριθμού των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί.
- Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβλέπουν αυτούς τους πολίτες και δημιουργούν σοβαρό ηθικό κίνδυνο: όσοι πλήρωσαν κανονικά, θα έβλεπαν άλλους να ευνοούνται αναδρομικά.
- Εμείς επεξεργαζόμαστε λύσεις με ρεαλισμό, όχι με εξαγγελίες που οδηγούν σε νέες αδικίες και δικαστικές περιπέτειες.
Το ΠΑΣΟΚ αναπαράγει συνθήματα χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα. Στον αντίποδα, η κυβερνητική πολιτική είναι δίκαιη, εφαρμόσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη. Στηρίζουμε τους πολίτες με σεβασμό, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομία. Αυτός είναι ο δρόμος της υπευθυνότητας . Όχι οι έωλες υποσχέσεις».