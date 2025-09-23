Μιλένα Αποστολάκη: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Συνέντευξη Τύπου για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, παραχώρησαν, το μεσημέρι της Τρίτης, η Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδ. Χρέους, ο Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Η βουλευτής Βορ. Τομέα Αθηνών Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε εισαγωγικά ότι παρουσιάζεται «ένα μέρος από το ριζικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους στο πλαίσιο της αυριανής συζήτησης στην ολομέλεια, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών».

Και στάθηκε στους 4 κεντρικούς άξονες στους οποίους δομείται η κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ:

«Η τροπολογία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες που αφορούν στη δύσκολη καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων:

-Την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου και προβλέποντας την ισοτιμία εκείνη που συνιστά μια δίκαιη παρέμβαση στον βραχνά που υπάρχει σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους.

-Την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία, αλλά και της υποχρεωτικής αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών.

-Την υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών, ούτως ώστε ο δανειολήπτης να είναι σε θέση να έρθει επιτέλους σε επαφή με κάποιον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα τον ενημερώσει για την πορεία της οφειλής, του καθώς και για την πορεία των τόκων και να τους αξιολογήσει.

-Και τέλος, τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές για τις οποίες έχουμε επίσης μια σειρά αναιτιολόγητη χρεώσεων και προμηθειών οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Η κυβέρνηση έκανε δεκτή στο πλαίσιο της παρέμβασής της τον Δεκέμβριο του 2024, μια ελάχιστη δέσμη από τις προτάσεις μας και με αυτόν τον τρόπο και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε καθιερώνουμε τη διαφάνεια αλλά και εισάγουμε την υποχρέωση στις τράπεζες, να εξηγούν για κάθε χρέωση εάν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή για αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος».

Υπογράμμισε ότι «το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων» συμπληρώνοντας ότι «με την πρόταση μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν από την πίεση της αυθαιρεσίας και της αδιαλλαξίας τραπεζών, funds και servicers».

Ο κ. Δημήτρης Σπυράκος, Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών, εστίασε στο εύρος των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος. Σταχυολόγησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις 120 δόσεις, το δικαίωμα προαίρεσης στους δανειολήπτες, την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου στην κατεύθυνση εξυγίανσης των επιχειρήσεων, την προστασία της αγροτικής περιουσίας και τη ρύθμιση οφειλών για ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών.

«Για όλα αυτά, η κυβέρνηση της Νέας δημοκρατίας, παρότι έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις,αρνήθηκε να τις υιοθετήσει και ουδέποτε αντιπαρέβαλε δικές της προτάσεις. Τα θέματα αυτά δεν υπάρχουν στην ατζέντα της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η κατατεθείσα τροπολογία αναδεικνύει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην προστασία των δανειοληπτών.

Έκανε λόγο για πενιχρά αποτελέσματα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς λιγότερο από το 15% των αιτήσεων που υποβάλλονται καταλήγει σε επιτυχία. «Η κυβέρνηση κατάφερε, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, από τα 92 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων που υπήρχαν το 2019, να έχει ρυθμίσει λιγότερα από 5 δισ. ευρώ», υπογράμμισε, αναφερόμενος και στα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι servicers, σύμφωνα με τα οποία τα μισά σχεδόν δάνεια μέσα σε τρεις μήνες από τη σύναψη της συμφωνίας αρχίζουν να «κοκκινίζουν» και πάλι.

«Για το ΠΑΣΟΚ, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι το μοναδικό εργαλείο, αλλά ένα εργαλείο που θα λειτουργεί δίπλα σε άλλα θεσμικά εργαλεία και δυνατότητες», επισήμανε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε πως «για να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος με τρόπο δίκαιο και σωστό, πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει και να παρέχει συγκεκριμένα κριτήρια και νομοθετικά πλαίσιο που θα υποχρεώνουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας». Εστίασε στη μη τήρηση από τις ξένες εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια των βασικών κανόνων προστασίας των οφειλετών, καθώς και στην ανάγκη καθιέρωσης ενός κώδικα δεοντολογίας.

«Για παράδειγμα,όποιος οφειλέτης θέλει να διαπραγματευθεί την οφειλή του, το κάνει μέσω των εταιρειών διαχείρισης, όμως δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό κατάστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια και μη καταγραφή στις διαδικασίες», εξήγησε.

Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων να αντιμετωπίζουν τους οφειλέτες όπως ένα τραπεζικό ίδρυμα, με συγκεκριμένα κριτήρια προστασίας οικογενειών και επιχειρήσεων και κοινωνική ευαισθησία, παρέχοντας τουλάχιστον ένα φυσικό κατάστημα ανά περιφέρεια ή μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών.

Παράλληλα, τόνισε τη δυσκολία εξυπηρέτησης των πολιτών ακόμα και στα υποκαταστήματα των τραπεζών, που έχουν περιοριστεί σημαντικά για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους.