ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Κικίλια-Κεφαλογιάννη-Carollo για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Αναβάθμιση υποδομών και επέκταση προορισμών
Ναυτιλία
14:00 - 26 Σεπ 2025

Συνάντηση Κικίλια-Κεφαλογιάννη-Carollo για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Αναβάθμιση υποδομών και επέκταση προορισμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα χαιρέτισε ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, κ. Alessandro Carollo, κατά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού. Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που θα συμβάλλει στην εδραίωση της Αθήνας ως city-break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο κ. Carollo επισήμανε ότι ο Πειραιάς, ως homeport, θα ενισχύσει την κρουαζιέρα εκτός υψηλής περιόδου, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα νέων προορισμών και θα δημιουργήσει νέες κατηγορίες επισκεπτών. Συζητήθηκε, επίσης, η συμπερίληψη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας για ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς για τη χώρα μας και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την εθνική οικονομία και τη νησιωτική Ελλάδα. Επισήμανε ότι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των πλοίων και των επισκεπτών. «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει κορυφαίο κόμβο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, προσελκύοντας περισσότερους ταξιδιώτες και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της δραστηριότητας της κρουαζιέρας σε περισσότερους προορισμούς, πέρα από τα ήδη καθιερωμένα σημεία, προκειμένου να ενισχυθούν περιφέρειες και νησιά που διαθέτουν πλούσια δυναμική και μπορούν να προσελκύσουν νέες κατηγορίες επισκεπτών. Όπως ανέφερε, «η διάχυση της κίνησης σε περισσότερα λιμάνια ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, επισημαίνοντας ότι η κατανομή τους γίνεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο: το ένα τρίτο κατευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο ένα τρίτο στο Υπουργείο Τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. «Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται ισότιμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά της, η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση της κρουαζιέρας είναι κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και στην κρουαζιέρα είναι εξαιρετικής σημασίας. Επίσης, ανέφερε ότι στρατηγικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που έχει ήδη διευρυνθεί έως το Νοέμβριο. Συνεπώς, για τον εμπλουτισμό της προσφοράς και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, σημαντικό είναι το άνοιγμα νέων προορισμών, η διαχείριση των ροών και του berth allocation, η ανάπτυξη θεματικών εμπειριών, καθώς και η προσέλκυση μικρότερων πλοίων με high-end επιβάτες.

Επιπρόσθετα, η υπουργός επισήμανε ότι «οι συνέργειες μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και εταιρειών κρουαζιέρας είναι απαραίτητες για την ομαλή διαχείριση των ροών, με καθοριστικό ρόλο των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs)».

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σύσταση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα παρακολουθεί και θα μετρά τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τεχνογνωσία και στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής και στον τομέα της κρουαζιέρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές
Ειδήσεις

Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές

Η συμβουλή του Βενιζέλου «σε όσους παριστάνουν τον Κρέοντα»
Ανεμοδείκτης

Η συμβουλή του Βενιζέλου «σε όσους παριστάνουν τον Κρέοντα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο διεθνολόγος Θ. Τσίκας αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις
Ειδήσεις

Ο διεθνολόγος Θ. Τσίκας αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. - Δεσμεύτηκαν crypto και πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ