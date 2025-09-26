ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νετανιάχου: Η ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα
Ειδήσεις
14:00 - 26 Σεπ 2025

Νετανιάχου: Η ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πρόκειται να μεταδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγάφωνων.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη πηγές του στρατού, αναφέρει ότι φορτηγά θα τοποθετηθούν κοντά στον φράκτη στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας για να μεταδώσουν την ομιλία, στο πλαίσιο όσων χαρακτηρίζονται από αξιωματούχους ως «ψυχολογικός πόλεμος».

Ένας ανώτερος αξιωματικός σχολίασε ότι «κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», ενώ η πρωτοβουλία έχει δεχθεί κριτική και από συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό να τοποθετηθούν μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες ώστε η ομιλία στη Γενική Συνέλευση να γίνει προσβάσιμη και στις παλαιστινιακές περιοχές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Κικίλια-Κεφαλογιάννη-Carollo για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Αναβάθμιση υποδομών και επέκταση προορισμών
Ναυτιλία

Συνάντηση Κικίλια-Κεφαλογιάννη-Carollo για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Αναβάθμιση υποδομών και επέκταση προορισμών

Η συμβουλή του Βενιζέλου «σε όσους παριστάνουν τον Κρέοντα»
Ανεμοδείκτης

Η συμβουλή του Βενιζέλου «σε όσους παριστάνουν τον Κρέοντα»

Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές
Ειδήσεις

Προϋπολογισμός ΟΗΕ: Οι ανώτερες βαθμίδες «εξαιρούνται» από τις μεγάλες περικοπές

Κίνα: Ελπίδα για δίκαιο και ανοιχτό πλαίσιο του TikTok στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή διατάγματος
Επιχειρήσεις

Κίνα: Ελπίδα για δίκαιο και ανοιχτό πλαίσιο του TikTok στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή διατάγματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ
Ειδήσεις

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου
Ειδήσεις

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Φιντάν: «Οι πολιτικές Νετανιάχου απειλούν τη διεθνή και την οικονομική ασφάλεια»
Ειδήσεις

Φιντάν: «Οι πολιτικές Νετανιάχου απειλούν τη διεθνή και την οικονομική ασφάλεια»

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με Πολάκη, Δούρου, Παππά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ