Νετανιάχου: Η ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη πηγές του στρατού, αναφέρει ότι φορτηγά θα τοποθετηθούν κοντά στον φράκτη στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας για να μεταδώσουν την ομιλία, στο πλαίσιο όσων χαρακτηρίζονται από αξιωματούχους ως «ψυχολογικός πόλεμος».
Ένας ανώτερος αξιωματικός σχολίασε ότι «κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», ενώ η πρωτοβουλία έχει δεχθεί κριτική και από συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.
Ο ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό να τοποθετηθούν μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες ώστε η ομιλία στη Γενική Συνέλευση να γίνει προσβάσιμη και στις παλαιστινιακές περιοχές.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια.