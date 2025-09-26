Νετανιάχου: Η ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πρόκειται να μεταδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγάφωνων.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη πηγές του στρατού, αναφέρει ότι φορτηγά θα τοποθετηθούν κοντά στον φράκτη στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας για να μεταδώσουν την ομιλία, στο πλαίσιο όσων χαρακτηρίζονται από αξιωματούχους ως «ψυχολογικός πόλεμος».

Ένας ανώτερος αξιωματικός σχολίασε ότι «κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», ενώ η πρωτοβουλία έχει δεχθεί κριτική και από συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό να τοποθετηθούν μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες ώστε η ομιλία στη Γενική Συνέλευση να γίνει προσβάσιμη και στις παλαιστινιακές περιοχές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια.