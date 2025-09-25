Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ «στρέφει τα βέλη» σε Χνάρη και ΠΑΣΟΚ - Μπαμπασίδης καταγγέλλει Τυχεροπούλου

Νέα τροπή η εξέλιξη γύρω από τις ευθύνες για τη μέτρηση των ζώων και την καταγραφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Κρήτη, με την κυβέρνηση να στρέφει τα βέλη της προς το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του νομού Ρεθύμνου, Μανώλη Χνάρη, όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη πράξη και ζητά κατά αντιπαράθεση εξέταση.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν την πάγια θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής». Την επιβεβαίωση αυτή, όπως σημειώνεται, έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατάθεση του μάρτυρα «ενισχύει την κυβερνητική θέση» και προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, «σπεύδει να ζητήσει τα ρέστα».

Η ΝΔ ζητά, μάλιστα, έρευνα για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη, επισημαίνοντας τη θητεία του ως εντεταλμένου συμβούλου για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και ως Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021.

Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» δημοσίευσε σήμερα νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία σε κλειστές συσκέψεις της Περιφέρειας Κρήτης αναφερόταν η ύπαρξη ανεξέλεγκτου αριθμού ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενώ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης φέρεται να λειτουργούσε ως «τροχονόμος» για τα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από έγγραφα, το καλοκαίρι του 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πραγματοποιήσει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο, ενημερώνοντας την πολιτική ιεραρχία της Περιφέρειας Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του κ. Χνάρη, για σοβαρές παρατυπίες και ζητώντας επανέλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων.

Μπαμπασίδης: Καμία παράνομη πράξη επί δικής μου θητείας

Καταιγιστικές ήταν οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, κατά τη μαραθώνια κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Μπαμπασίδης, που υπηρέτησε ως πρόεδρος από 23 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2025, τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι «καμία παράνομη πράξη και καμία πληρωμή που δεν ήταν νόμιμη δεν έγινε επί δικής μου θητείας».

Ο ίδιος εξέφρασε τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον προκάτοχό του, Ευάγγελο Σημανδράκο, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για την υπόθεση.

Ο κ. Μπαμπασίδης ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις για τις επιδοτήσεις περνούν από αυστηρούς ελέγχους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και ότι «με τη νέα ΚΑΠ δεν επιδοτούνται βοσκοτόπια χωρίς ζώα». Ειδικότερα, τόνισε ότι το 2024 ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε θετική επίδραση, καθώς βοήθησε στη δημιουργία υπηρεσιακών ομάδων ελεγκτών και στη μείωση των αποκλίσεων από 50% σε 4%.

Καταγγελία για την Τυχεροπούλου

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Μπαμπασίδης για την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της ως «προβληματική». Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, η Τυχεροπούλου δεν παρέδιδε ερμάριο με έγγραφα ελέγχων, παρότι της ζητήθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η χρήση αλυσοπρίονου για να ανοιχθεί.

Μέσα στο ερμάριο βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές και πληρώθηκαν «όχι με νόμιμες διαδικασίες», σύμφωνα με τον κ. Μπαμπασίδη. Οι υποθέσεις αυτές ενημερώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ οι πληρωμές δεν μπορούσαν να γίνουν χωρίς εσωτερικό έλεγχο.

Ο πρώην πρόεδρος υπογράμμισε ότι όλες οι συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας έγιναν σε πλαίσιο κοινωνικής οικειότητας και επικοινωνίας με αγρότες και συνδικαλιστές και ότι δεν περιλάμβαναν παράνομες ενέργειες. Παράλληλα, εξήγησε ότι η παραίτησή του από τη θέση του προέδρου έγινε κατόπιν αιτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, στο πλαίσιο αλλαγών που αφορούσαν τα διοικητικά συμβούλια όλων των Οργανισμών.

Ο κ. Μπαμπασίδης κατέληξε υπογραμμίζοντας τη σημασία του ΟΠΕΚΕΠΕ ως πιστοποιημένου φορέα για τη σωστή λειτουργία των επιδοτήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν περισσότερες από 650.000 αιτήσεις στην Ελλάδα, καθιστώντας τον οργανισμό κρίσιμο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Τέλος, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την παραίτηση του από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ανέφερε ότι έγινε στο πλαίσιο αλλαγών που ήθελε να προωθήσει.

«Η παραίτηση μού ζητήθηκε μαζί με όλων των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού διότι ο υπουργός ήθελε να επιλέξει τους συνεργάτες του στα διοικητικά συμβούλια όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά όλων των Οργανισμών. Έχει δικαίωμα από τον νόμο να κάνει αλλαγές μέσα στα πλαίσια αυτά, ζητήθηκε και από μένα η παραίτηση μου ενώ με κράτησε και άλλους δύο μήνες», ανέφερε.