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Μαρινάκης στο «7ο Briefing για τους πολίτες»: Απαντήσεις για ακρίβεια, στεγαστικό και δημογραφικό
Πολιτική
13:55 - 28 Σεπ 2025

Μαρινάκης στο «7ο Briefing για τους πολίτες»: Απαντήσεις για ακρίβεια, στεγαστικό και δημογραφικό

Reporter.gr Newsroom
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Στο έβδομο κατά σειρά «Briefing για τους πολίτες», ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων που αφορούσαν την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, τις πολιτικές για την οικογένεια, αλλά και ζητήματα διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

Το «Briefing για τους πολίτες» έδωσε την ευκαιρία στον Παύλο Μαρινάκη να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης της κυβέρνησης σε οικονομία, φορολογικά κίνητρα, στεγαστικό, εξωτερική πολιτική και κοινωνική προστασία, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και προσπαθώντας να ενισχύσει την αίσθηση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Σχετικά με το κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν «εμπαίζει την κοινωνία» και ότι ο πληθωρισμός, αν και δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης, συνεχίζει να πιέζει τα εισοδήματα. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στην αύξηση εισοδημάτων μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων, αύξησης μισθών και επιδομάτων:

Από 1/1/2026, προβλέπεται αύξηση μισθών για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, καθώς και ειδικές αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά, πολύτεκνους και υπερπολύτεκνους.

Οι νέοι κάτω των 25-30 ετών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μείωση φόρου στο εκκαθαριστικό τους, προσφέροντας ουσιαστική αύξηση εισοδήματος.

Έχουν μειωθεί συνολικά 85 άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ενώ έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, με τον μέσο μισθό να αυξάνεται περίπου κατά 30%.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε επίσης την αντιμετώπιση της εγχώριας αισχροκέρδειας μέσω της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού (ΔΙΜΕΑ), η οποία έχει επιβάλει πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Στεγαστικό πρόβλημα

Σε σχέση με το στεγαστικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει σειρά μέτρων:

  • Προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» για κοινωνική κατοικία.
  • Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.
  • Αφορολόγητα και φοροελαφρύνσεις για ανοικτά ή άδεια σπίτια, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.
  • Ενίσχυση φοιτητών μέσω φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η λύση δεν είναι άμεση και απαιτεί συνεχή δράση, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κατοικία για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Προσλήψεις μετακλητών και δημόσιες συμβάσεις

Απαντώντας στην κριτική περί αύξησης μετακλητών, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο αριθμός έχει μειωθεί στην Κεντρική Κυβέρνηση από 1.089 σε 1.012, ενώ η αντιπολίτευση παραπληροφορεί αναφέροντας συνολικά μετακλητούς σε Δήμους και Περιφέρειες.

Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις, τόνισε ότι το 2020-2025:

  • Το 75% των δημοσίων συμβάσεων έγινε μέσω διαγωνισμών.
  • Από το υπόλοιπο 25%, μόνο το 14% αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, δηλαδή 2,35 δισ. ευρώ σε πέντε χρόνια, λιγότερο από το 4% του συνόλου των συμβάσεων.

Εξωτερική πολιτική και Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια:

  • Η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, όπως ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια και συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς.

Τόνισε, ακόμη, ότι η χώρα συνεχίζει τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να παραβλέπει τα εθνικά συμφέροντα και τις στρατηγικές ανάγκες.

Ελευθερία Τύπου και ψηφιακά δικαιώματα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την κατάσταση του Τύπου στην Ελλάδα, επικαλούμενος την Έκθεση για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τόνισε ότι γίνονται κινήσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την προστασία των αθλητικογράφων από απειλές.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι, σε ιδανικές συνθήκες, θα ήθελε να αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ για την κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου, με επικείμενες πρωτοβουλίες για ασφαλή χρήση των social media.

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