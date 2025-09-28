Φιντάν: Ερντογάν και Τραμπ συμφώνησαν για την επίλυση των κυρώσεων CAATSA

Σημαντικές διπλωματικές επαφές πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, με κεντρικό θέμα τις κυρώσεις CAATSA και τη γενικότερη ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας - ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η συνάντηση, όπως τόνισε ο Φιντάν, χαρακτηρίζεται ως ένα κρίσιμο βήμα για την επίλυση των νομικών και πολιτικών εμποδίων που περιορίζουν τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οι κυρώσεις CAATSA αποτελούν «συστημικό πρόβλημα», καθώς περιορίζουν την αλληλεπίδραση δύο συμμάχων σε κρίσιμους τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία. «Υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος», τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι τα αρμόδια υπουργεία Άμυνας θα εργαστούν για την περαιτέρω προώθηση των συζητήσεων.

Η επίσκεψη περιελάμβανε, επίσης, συζητήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας. Το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων υπέγραψε συμφωνία για μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ παράλληλα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία. Στον τομέα των μεταφορών, οι Τουρκικές Αερογραμμές συμφώνησαν να αποκτήσουν 75 αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου και 150 μικρότερης, ανοίγοντας δρόμο για την επίτευξη στόχων εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνάντηση δεν περιορίστηκε σε διμερή ζητήματα, αλλά επεκτάθηκε σε περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν έθεσε στον Τραμπ το Παλαιστινιακό ζήτημα, ζητώντας άμεση εκεχειρία στη Γάζα και αναδεικνύοντας τους κινδύνους από τις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ. Παράλληλα, συζητήθηκαν η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ενότητας της Συρίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της συντονισμένης δράσης Τουρκίας και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία της διπλωματικής διαδικασίας και της στρατηγικής στον χειρισμό αυτών των ζητημάτων, σημειώνοντας ότι η Τουρκία αναπτύσσει παράλληλα και τις δικές της δυνατότητες στο διεθνές σύστημα, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε από τις τουρκικές αρχές ως «εξαιρετικά αποδοτική», με τη διαπίστωση ότι και οι δύο χώρες επιθυμούν να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τη στρατηγική συνεννόηση. Επιπλέον, ο Ερντογάν προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί την Τουρκία για διμερή συνάντηση και για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας τη διάθεση για στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

Η συμφωνία για την επίλυση των κυρώσεων CAATSA αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της πλήρους διμερούς αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας και ενισχύει την προοπτική στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας – ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.