Χαρίτσης: Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη του Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αλέξης Χαρίτσης και προσθέτει: «Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών.»

«Τον κάλεσα -για μια ακόμα φορά- απαιτώντας το αυτονόητο: την παρέμβαση της Ελλάδας ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των σκαφών να φτάσουν στη Γάζα και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής», εξηγεί παρακάτω ο κ. Χαρίτσης και συνεχίζει γράφοντας:

«Είναι η ώρα των πράξεων. Αύριο στη Βουλή θα καλέσω όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε κοινή δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης του Ισραήλ. Να γίνει το Κοινοβούλιο βήμα ανυπακοής και έκφρασης αλληλεγγύης στη Γάζα.



Και βεβαίως, όλοι και όλες στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.



Οι σκέψεις μας στους φίλους και στις φίλες, στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, της ελληνικής αποστολής.



Είμαστε μαζί σας.



Αλληλεγγύη μέχρι τέλους.



Για να νικήσει η δικαιοσύνη», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Χαρίτση.