Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Την ανάγκη προστασίας όλων των Ευρωπαϊκών συνόρων και όχι μόνο των (βορειο)ανατολικών, έθεσε στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών από ρωσικά πολεμικά αεροπλάνα και drones, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ο Γ. Μανιάτης υπογράμμισε «την ανάγκη να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες τεχνικές πολέμου», καθώς «δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε αποτελεσματικό να καταρρίπτουμε drones μερικών χιλιάδων ευρώ με πυραύλους εκατομμυρίων».

Παράλληλα, επισήμανε στην Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι το drone wall και η ευρωπαϊκή προστασία των συνόρων και βασικών υποδομών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα (βορειο)ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν εκτείνονται μόνο από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα ευρωπαϊκά σύνορα συνεχίζονται και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Απευθυνόμενος μάλιστα στην Πρόεδρο τόνισε ότι «μόνο το 2025, η Τουρκία έχει παραβιάσει 167 φορές τον Ελληνικό, άρα και Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, με τον συνολικό αριθμό των συμβάντων που έχουν καταγραφεί από το ΓΕΕθΑ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, να ξεπερνούν τα 500, δύο φορές μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά».

Για τον λόγο αυτό ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει όλες τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου με τον ίδιο τρόπο, προστατεύοντας όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Αυτό που συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες είναι απαράδεκτο.

Η Ρωσία δοκιμάζει τις δυνατότητες και τις αντοχές μας και δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι.

Ως Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες τεχνικές πολέμου.

Δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε αποτελεσματικό να καταρρίπτουμε drones μερικών χιλιάδων ευρώ με πυραύλους εκατομμυρίων.

Πρέπει να μάθουμε από την Ουκρανία και να προσαρμοστούμε.

Να επενδύσουμε στην παραγωγή drones αλλά και στην αντιμετώπισή τους.

Θέλουμε μία Ευρώπη, που να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά και τις βασικές υποδομές της από τρίτες χώρες.

Όμως τα ευρωπαϊκά σύνορα, δεν εκτείνονται μόνο από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα ευρωπαϊκά σύνορα συνεχίζουν και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Θέλουμε λοιπόν κοινά μέτρα, όπως το Drone Wall, που θα καλύπτουν όλα τα Κράτη Μέλη και όχι μόνο κάποια.

Δεν είναι μόνο η Ρωσία που παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και προκαλεί.

Από την 1/1/2025 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία έχει παραβιάσει 167 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, άρα και τον ευρωπαϊκό.

Συνολικά τα συμβάντα που έχουν σημειωθεί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξεπερνούν τα 500, δύο φορές μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά.

Γι’ αυτό λοιπόν ζητάμε, ΟΛΕΣ οι παραβιάσεις να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και ΟΛΑ τα σύνορα να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».