ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
Πολιτική
17:15 - 08 Οκτ 2025

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη προστασίας όλων των Ευρωπαϊκών συνόρων και όχι μόνο των (βορειο)ανατολικών, έθεσε στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών από ρωσικά πολεμικά αεροπλάνα και drones, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ο Γ. Μανιάτης υπογράμμισε «την ανάγκη να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες τεχνικές πολέμου», καθώς «δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε αποτελεσματικό να καταρρίπτουμε drones μερικών χιλιάδων ευρώ με πυραύλους εκατομμυρίων».

Παράλληλα, επισήμανε στην Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι το drone wall και η ευρωπαϊκή προστασία των συνόρων και βασικών υποδομών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα (βορειο)ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν εκτείνονται μόνο από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα ευρωπαϊκά σύνορα συνεχίζονται και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Απευθυνόμενος μάλιστα στην Πρόεδρο τόνισε ότι «μόνο το 2025, η Τουρκία έχει παραβιάσει 167 φορές τον Ελληνικό, άρα και Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, με τον συνολικό αριθμό των συμβάντων που έχουν καταγραφεί από το ΓΕΕθΑ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, να ξεπερνούν τα 500, δύο φορές μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά».

Για τον λόγο αυτό ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει όλες τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου με τον ίδιο τρόπο, προστατεύοντας όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Αυτό που συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες είναι απαράδεκτο.

Η Ρωσία δοκιμάζει τις δυνατότητες και τις αντοχές μας και δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι.

Ως Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες τεχνικές πολέμου.

Δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε αποτελεσματικό να καταρρίπτουμε drones μερικών χιλιάδων ευρώ με πυραύλους εκατομμυρίων.

Πρέπει να μάθουμε από την Ουκρανία και να προσαρμοστούμε.

Να επενδύσουμε στην παραγωγή drones αλλά και στην αντιμετώπισή τους.

Θέλουμε μία Ευρώπη, που να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά και τις βασικές υποδομές της από τρίτες χώρες.

Όμως τα ευρωπαϊκά σύνορα, δεν εκτείνονται μόνο από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα ευρωπαϊκά σύνορα συνεχίζουν και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Θέλουμε λοιπόν κοινά μέτρα, όπως το Drone Wall, που θα καλύπτουν όλα τα Κράτη Μέλη και όχι μόνο κάποια.

Δεν είναι μόνο η Ρωσία που παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και προκαλεί.

Από την 1/1/2025 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία έχει παραβιάσει 167 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, άρα και τον ευρωπαϊκό.

Συνολικά τα συμβάντα που έχουν σημειωθεί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξεπερνούν τα 500, δύο φορές μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά.

Γι’ αυτό λοιπόν ζητάμε, ΟΛΕΣ οι παραβιάσεις να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και ΟΛΑ τα σύνορα να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου
Πολιτική

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει επιλεκτική αμνησία Τζαβέλλα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ