ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν
Πολιτική
14:29 - 09 Οκτ 2025

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Reporter.gr Newsroom
Στη διαβεβαίωση ότι τα προβλήματα σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πλέον επιλυθεί προέβη ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καϊμακάμης, κατά την κατάθεσή του σήμερα (Πέμπτη, 9/10) στην Εξεταστική Επιτροπή. Σημείωσε, δε, ότι οι πληρωμές καθυστέρησαν, αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου· ωστόσο, τώρα οι καταχωρίσεις των ελέγχων και το σύστημα «τρέχουν», όπως είπε, και «σύντομα θα πάμε σε πληρωμές».  

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι όλες οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε πως «θα μάθουμε τους υπαίτιους» και «το χρήμα που καταχράστηκαν θα το ανακτήσουμε».

«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερη διοικητική διαφάνεια και δικαιότερες πληρωμές προς τους πραγματικούς δικαιούχους στο μέλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, διέψευσε ότι υπήρξαν πολιτικές ή διοικητικές παρεμβάσεις που επηρέασαν τη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι εκτελούν τις συμβάσεις «με τον πλέον θεσμικό τρόπο», όπως είχαν υπογραφεί το 2023.

«Τα παραδοτέα αξιολογούνται από θεσμοθετημένη επιτροπή που λειτουργεί με διαφάνεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχω διαπιστώσει καμία απόκλιση από τους όρους των συμβάσεων», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος σημείωσε πως πρόκειται για ορθή τεχνοκρατική κίνηση που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του συστήματος πληρωμών.

«Η μετάβαση στην ΑΑΔΕ θα προσθέσει ένα “συν” στην όλη λειτουργία του Οργανισμού και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάκης είπε πως δεν ήταν ενήμερος για την πρόθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Σαλάτα, να κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ακολούθως, ερωτηθείς από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με τα «παγωμένα» ΑΦΜ ανέφερε ότι δεν έχει αποδείξεις ύπαρξης κυκλώματος εντός του Οργανισμού, παρόλο που η περιρρέουσα ατμόσφαιρα «αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο», όπως είπε.

Ακόμη, σε επόμενη ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με το εάν ο κ. Σαλάτας επιχείρησε να παρεμποδίσει τους ελέγχους, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε ότι δεν είχε υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή του.

Νωρίτερα, δε, η κα Αποστολάκη αναφέρθηκε στο Δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει μετά την επίμαχη έφοδο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατήγγειλε πως αντιμετώπισε εμπόδια στη διεξαγωγή του ελέγχου, ρωτώντας τον μάρτυρα αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την εν λόγω καταγγελία. Τότε, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε πως απουσίαζε από τον οργανισμού για προσωπικούς λόγους τη συγκεκριμένη μέρα και πως όταν ρώτησε επ΄ αυτού τους υπηρεσιακούς, η απάντηση που πήρε είναι πως «δούλεψαν έως τις 4 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν».

Αποκάλυψε, δε, πως έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις οποίες έχει διαβιβάσει στις εισαγγελικές αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισηγήσεων υπηρεσιακών στελεχών, λόγω υπόνοιων για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καϊμακάμης κατέληξε επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα διοίκηση κινείται με πλήρη θεσμικότητα και διαφάνεια, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

«Η κατάθεση σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την τοποθέτησή του “πολύ τιμητική” επειδή “είναι του χώρου”, επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν ότι η ομολογία Καϊμακάκη δείχνει τον τρόπο επιλογής των «αρίστων».

Ακόμη, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη – σχολιάζοντας και τις σημερινές (9/10) δηλώσεις του Μάκη Βορίδη στην τηλεόραση του Open – ανέφερε ότι «τα αλληλοκαρφώματα άρχισαν πάνω από τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζοντας πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «άδειασε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διατηρεί ακόμη στο Μαξίμου, ως σύμβουλό του, τον Γρηγόρη Βάρρα.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

«Τα “γαλάζια” παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις “γαλάζιες” ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση, του αντιπροέδρου του Οργανισμού από τις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα, Ιωάννη Καϊμακάμη.

Όπως τόνισαν, «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»
Πολιτική

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα
Πολιτική

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ