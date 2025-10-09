Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Στη διαβεβαίωση ότι τα προβλήματα σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πλέον επιλυθεί προέβη ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καϊμακάμης, κατά την κατάθεσή του σήμερα (Πέμπτη, 9/10) στην Εξεταστική Επιτροπή. Σημείωσε, δε, ότι οι πληρωμές καθυστέρησαν, αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου· ωστόσο, τώρα οι καταχωρίσεις των ελέγχων και το σύστημα «τρέχουν», όπως είπε, και «σύντομα θα πάμε σε πληρωμές».

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι όλες οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε πως «θα μάθουμε τους υπαίτιους» και «το χρήμα που καταχράστηκαν θα το ανακτήσουμε».

«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερη διοικητική διαφάνεια και δικαιότερες πληρωμές προς τους πραγματικούς δικαιούχους στο μέλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, διέψευσε ότι υπήρξαν πολιτικές ή διοικητικές παρεμβάσεις που επηρέασαν τη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι εκτελούν τις συμβάσεις «με τον πλέον θεσμικό τρόπο», όπως είχαν υπογραφεί το 2023.

«Τα παραδοτέα αξιολογούνται από θεσμοθετημένη επιτροπή που λειτουργεί με διαφάνεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχω διαπιστώσει καμία απόκλιση από τους όρους των συμβάσεων», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος σημείωσε πως πρόκειται για ορθή τεχνοκρατική κίνηση που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του συστήματος πληρωμών.

«Η μετάβαση στην ΑΑΔΕ θα προσθέσει ένα “συν” στην όλη λειτουργία του Οργανισμού και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάκης είπε πως δεν ήταν ενήμερος για την πρόθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Σαλάτα, να κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ακολούθως, ερωτηθείς από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με τα «παγωμένα» ΑΦΜ ανέφερε ότι δεν έχει αποδείξεις ύπαρξης κυκλώματος εντός του Οργανισμού, παρόλο που η περιρρέουσα ατμόσφαιρα «αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο», όπως είπε.

Ακόμη, σε επόμενη ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με το εάν ο κ. Σαλάτας επιχείρησε να παρεμποδίσει τους ελέγχους, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε ότι δεν είχε υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή του.

Νωρίτερα, δε, η κα Αποστολάκη αναφέρθηκε στο Δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει μετά την επίμαχη έφοδο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατήγγειλε πως αντιμετώπισε εμπόδια στη διεξαγωγή του ελέγχου, ρωτώντας τον μάρτυρα αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την εν λόγω καταγγελία. Τότε, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε πως απουσίαζε από τον οργανισμού για προσωπικούς λόγους τη συγκεκριμένη μέρα και πως όταν ρώτησε επ΄ αυτού τους υπηρεσιακούς, η απάντηση που πήρε είναι πως «δούλεψαν έως τις 4 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν».

Αποκάλυψε, δε, πως έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις οποίες έχει διαβιβάσει στις εισαγγελικές αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισηγήσεων υπηρεσιακών στελεχών, λόγω υπόνοιων για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καϊμακάμης κατέληξε επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα διοίκηση κινείται με πλήρη θεσμικότητα και διαφάνεια, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

«Η κατάθεση σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την τοποθέτησή του “πολύ τιμητική” επειδή “είναι του χώρου”, επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν ότι η ομολογία Καϊμακάκη δείχνει τον τρόπο επιλογής των «αρίστων».

Ακόμη, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη – σχολιάζοντας και τις σημερινές (9/10) δηλώσεις του Μάκη Βορίδη στην τηλεόραση του Open – ανέφερε ότι «τα αλληλοκαρφώματα άρχισαν πάνω από τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζοντας πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «άδειασε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διατηρεί ακόμη στο Μαξίμου, ως σύμβουλό του, τον Γρηγόρη Βάρρα.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

«Τα “γαλάζια” παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις “γαλάζιες” ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση, του αντιπροέδρου του Οργανισμού από τις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα, Ιωάννη Καϊμακάμη.

Όπως τόνισαν, «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του».