Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:30 - 09 Οκτ 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Την άγνοια των στελεχών της κυβέρνησης για τις "γαλάζιες ακρίδες" του ΟΠΕΚΕΠΕ καυτηρίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση, του αντιπροέδρου του Οργανισμού από τις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα (9/10) Ιωάννη Καϊμακάμη.   

Σύμφωνα λοιπόν με πηγές της Κουμουνδούρου, «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του.

Ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει υπόψιν του την ύπαρξη κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λυμαίνεται επιδοτήσεις, ενώ νίπτει τα χείρας του για τη μη απεξάρτηση των πληροφοριακών συστημάτων από τον τεχνικό σύμβουλο. Δεν θέλει να πει λέξη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σαλάτα αναφορικά με τον τρόπο που ο τελευταίος διαχειρίστηκε, πρακτικά και επικοινωνιακά, τον έλεγχο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποθέσεις και τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο για τους "αρίστους" της ΝΔ που κατέχουν θέσεις-κλειδιά με βασικό προσόν την "εκτίμηση" που τρέφει για αυτούς το κόμμα ή ο (εκάστοτε) υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και καταληκτικά σημείωσαν:

«Απομένει, πλέον, να μας πουν ότι η εξεταστική επιτροπή οφείλει να τους αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υφίστανται».

Την κατάθεση του κ. Καϊμακάμη σχολίασαν και οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 14:16
