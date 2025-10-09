ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια
Πολιτική
13:06 - 09 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννης Καϊμακάμης, κατέθεσε σειρά απαντήσεων που επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή του «πολύ τιμητική» επειδή «είναι του χώρου», επιβεβαιώνοντας ότι «είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

Η ομολογία αυτή δείχνει σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των "αρίστων" της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας, και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία» αναφέρουν οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν:

«Ερωτηθείς αν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος είπε προκλητικά ότι "διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα". Η απάντηση αυτή αποκαλύπτει πως ακόμη και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τον Οργανισμό όχι ως πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως θέση «μερικής απασχόλησης» μεσούντος ενός τέτοιου σκανδάλου εξαιτίας του οποίου χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τους αγρότες. Σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση των ενισχύσεων, σε μια περίοδο, που εξαιτίας του σκανδάλου, είναι πιθανή η αναστολή πληρωμών η εικόνα αυτή συνιστά προσβολή για το δημόσιο συμφέρον και για τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων».

Σύμφωνα με την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής: τη γραμμή «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Δεν γνώριζε μάλιστα αν ο κ. Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη που τοποθετεί η ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις, επισημαίνεται.

Ακόμη σχολιάζουν ότι ερωτηθείς για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων και αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε: «Δεν μπορώ να σας απαντήσω».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν ότι «η σημερινή κατάθεση του κ. Καϊμακάμη αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι επιλογές γίνονται χωρίς αξιοκρατία, οι θέσεις καλύπτονται από κομματικά στελέχη και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη. Το "Δεν ήξερα, δεν γνώριζα" δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 13:07
