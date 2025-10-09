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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΔ και ΕΛΚ καταψήφισαν την τροπολογία για τις οικογένειες των θυμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική
18:52 - 09 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΔ και ΕΛΚ καταψήφισαν την τροπολογία για τις οικογένειες των θυμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναφέρει ότι στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν για ακόμα μια φορά τροπολογία που υπενθύμιζε τις αναφορές των οικογενειών των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 

Η τροπολογία, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητούσε αξιολόγηση των ανεπαρκειών στην εποπτεία των σιδηροδρόμων, διασφάλιση διαφάνειας στις έρευνες, ενίσχυση της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμπερίληψη των απόψεων των συγγενών στις συζητήσεις για τις σιδηροδρομικές υποδομές. Η αποτυχία της να συγκεντρώσει πλειοψηφία οδήγησε την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταψηφίσει ολόκληρη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, καταγγέλλοντας τη σιωπή και τη συγκάλυψη ευθυνών από ΝΔ και ΕΛΚ. Το κόμμα δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ΝΔ αρνήθηκαν να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και να συμφωνήσουν στα αυτονόητα για τη διαφάνεια στη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, τη βελτίωση των υποδομών και την ασφάλεια των επιβατών .

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την Πέμπτη την Ετήσια Έκθεση για την Επιτροπή Αναφορών (PETI), της οποίας εισηγητής ήταν ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντυ Μπελέρης. Το μέλος της Επιτροπής και σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της LEFT, Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, κατέθεσε τροπολογία που υπενθυμίζει τις αναφορές που έχουν κατατεθεί από τις οικογένειες των θυμάτων και έχει εισαχθούν στην Επιτροπή από το 2024 με πρόταση των LEFT/ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Τροπολογία υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών τις ευθύνες των δημόσιων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης και καλεί την Κομισιόν και τις Εθνικές Αρχές να αξιολογήσουν τις ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων, τη διαφάνεια στις έρευνες, την ενίσχυση της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης ζητά να συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις των συγγενών των θυμάτων στη συζήτηση για τις σιδηροδρομικές υποδομές, μεταξύ άλλων.

Για πολλοστή φορά το ΕΛΚ και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την τροπολογία και έστειλαν άλλο ένα μήνυμα υπέρ της συγκάλυψης των ευθυνών, και της κακοδιαχείρισης στις δημόσιες υποδομές σε βάρος της ασφάλειας. Η τροπολογία δεν εξασφάλισε την αναγκαία πλειοψηφία και, για το λόγο αυτό, η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το σύνολο της ετήσιας Έκθεσης, η οποία φιμώνει τη φωνή των συγγενών και την έκκληση για Δικαιοσύνη.

Η ΝΔ και οι σύμμαχοί της συνεχίζουν να μην αντιλαμβάνονται την οργή της κοινωνίας για τις ευθύνες και την τερατώδη συγκάλυψη που επιχειρείται σταθερά εδώ και δυόμισι χρόνια για το Έγκλημα των Τεμπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με συνέπεια τη μάχη του στα ευρωπαϊκά όργανα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών για το μεγάλο έγκλημα.

Παρακάτω η τροπολογία που καταψήφισαν ΕΛΚ-ΝΔ:

“Υπενθυμίζει τις αναφορές που υποβλήθηκαν σε σχέση με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην Ελλάδα, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών, την ευθύνη των δημοσίων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης στις μεταφορές, το κράτος δικαίου και την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Καλεί την Κομισιόν και τις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τις συστημικές ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων και στην ορθή κατανομή των πόρων της ΕΕ, να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στις έρευνες και να ενισχύσουν τα πρότυπα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζητεί τη συμπερίληψη των απόψεων που εκφράζουν οι καταθέσαντες την Αναφορά στις πολιτικές συζητήσεις για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υποδομές, την προστασία των πληροφοριοδοτών και τη λογοδοσία στη διακυβέρνηση των μεταφορών».

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