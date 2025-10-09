Ευρωβουλή: Καλεί την Επιτροπή και κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2024, με 535 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 55 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την προστασία του κλίματος και να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τρίτο συνεχόμενο έτος, τα περιβαλλοντικά ζητήματα εθίγησαν συχνότερα από τους αναφέροντες (20,1% του συνόλου των αναφορών), ακολουθούμενα από προσωπικά ζητήματα (13,2%, τα οποία συχνά συνδέονται με δευτερεύον θέμα), τα θεμελιώδη δικαιώματα (11,4%), την εσωτερική αγορά (11,2%) και τη δικαιοσύνη (9,1%). Περιβαλλοντικές ανησυχίες Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των αναφερόντων κυριάρχησαν στις εργασίες της επιτροπής το 2024. Τα ζητήματα που τέθηκαν περιλάμβαναν το καθεστώς προστασίας των λύκων και τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, γεγονός που οδήγησε σε διερευνητική αποστολή στην Αυστρία τον Απρίλιο του 2025. Άλλες ανησυχίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων, την προστασία της γης, την επεξεργασία αποβλήτων, την εικαζόμενη επιρροή της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Θεμελιώδη δικαιώματα και εσωτερική αγορά Οι ευρωβουλευτές αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπή παρακολούθηση και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις αναφορές που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εσωτερική αγορά. Τον Απρίλιο του 2024 παρότρυναν το Συμβούλιο να χορηγήσει ταχέως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία την ιδιότητα του πλήρους μέλους στον χώρο Σένγκεν, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στα σύνορα για τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Άλλα ζητήματα που εξέτασε η επιτροπή ήταν η προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υποδοχή μεταναστών και αιτούντων άσυλο και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο. Εν μέσω σοβαρής έλλειψης εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα σχολικά συστήματα και να καταστήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό.

Δηλώσεις «Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών για το 2024 από την συντριπτική πλειοψηφία της ολομέλειας στέλνει ένα σαφές μήνυμα: δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη φωνή των πολιτών μας και να υποστηρίξουμε τις αναφορές τόσο ως ακρογωνιαίο λίθο της συμμετοχικής δημοκρατίας όσο και ως ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την αποκάλυψη περιπτώσεων εσφαλμένης εφαρμογής ή παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», δήλωσε ο εισηγητής Φρέντης Μπελέρης (ΕΛΚ, Ελλάδα).



