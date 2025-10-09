ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωβουλή: Καλεί την Επιτροπή και κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία
Περιβάλλον
18:33 - 09 Οκτ 2025

Ευρωβουλή: Καλεί την Επιτροπή και κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2024, το περιβάλλον ήταν η κορυφαία ανησυχία βάσει αριθμών για τρίτο συνεχόμενο έτος, ακολουθούμενο από τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2024, με 535 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 55 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την προστασία του κλίματος και να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για τρίτο συνεχόμενο έτος, τα περιβαλλοντικά ζητήματα εθίγησαν συχνότερα από τους αναφέροντες (20,1% του συνόλου των αναφορών), ακολουθούμενα από προσωπικά ζητήματα (13,2%, τα οποία συχνά συνδέονται με δευτερεύον θέμα), τα θεμελιώδη δικαιώματα (11,4%), την εσωτερική αγορά (11,2%) και τη δικαιοσύνη (9,1%).

Περιβαλλοντικές ανησυχίες

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των αναφερόντων κυριάρχησαν στις εργασίες της επιτροπής το 2024. Τα ζητήματα που τέθηκαν περιλάμβαναν το καθεστώς προστασίας των λύκων και τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, γεγονός που οδήγησε σε διερευνητική αποστολή στην Αυστρία τον Απρίλιο του 2025. Άλλες ανησυχίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων, την προστασία της γης, την επεξεργασία αποβλήτων, την εικαζόμενη επιρροή της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και την αύξηση του κόστους διαβίωσης.
Θεμελιώδη δικαιώματα και εσωτερική αγορά

Οι ευρωβουλευτές αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπή παρακολούθηση και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις αναφορές που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εσωτερική αγορά. Τον Απρίλιο του 2024 παρότρυναν το Συμβούλιο να χορηγήσει ταχέως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία την ιδιότητα του πλήρους μέλους στον χώρο Σένγκεν, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στα σύνορα για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

Άλλα ζητήματα που εξέτασε η επιτροπή ήταν η προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υποδοχή μεταναστών και αιτούντων άσυλο και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο. Εν μέσω σοβαρής έλλειψης εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα σχολικά συστήματα και να καταστήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό.
Δηλώσεις

«Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών για το 2024 από την συντριπτική πλειοψηφία της ολομέλειας στέλνει ένα σαφές μήνυμα: δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη φωνή των πολιτών μας και να υποστηρίξουμε τις αναφορές τόσο ως ακρογωνιαίο λίθο της συμμετοχικής δημοκρατίας όσο και ως ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την αποκάλυψη περιπτώσεων εσφαλμένης εφαρμογής ή παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», δήλωσε ο εισηγητής Φρέντης Μπελέρης (ΕΛΚ, Ελλάδα).

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 18:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Νετανιάχου «απονέμει» στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Το αξίζει!» τονίζει
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου «απονέμει» στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Το αξίζει!» τονίζει

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα
Πολιτική

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις
Ειδήσεις

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ