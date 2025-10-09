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Ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα: Το 34% των επιχειρήσεων την αξιοποιεί συστηματικά
Τεχνολογία
18:45 - 09 Οκτ 2025

Ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα: Το 34% των επιχειρήσεων την αξιοποιεί συστηματικά

Reporter.gr Newsroom
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  Η Amazon Web Services (AWS) παρουσίασε σήμερα τα ευρήματα της μελέτης «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», σύμφωνα με τα οποία το 34% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά Τεχνητή Νοημοσύνη, έναντι 22% πέρυσι. Η αύξηση αυτή κατά 55% σε ετήσια βάση είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη. Σήμερα, περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος — δηλαδή μία επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά.

Το δυναμικά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας ηγείται της καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πάνω από τις μισές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις AI, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο αξιοποιεί ήδη προηγμένες εφαρμογές, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων ή η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων. Οι startups παρουσιάζουν πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον περιορίζονται ακόμη σε βασικές εφαρμογές αυτοματοποίησης ή πιλοτικές περιπτώσεις χρήσης. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να περάσουν από το στάδιο του πειραματισμού σε μια ολοκληρωμένη και στρατηγική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εφαρμόσει ΤΝ, το 89% αναφέρει αύξηση εσόδων, με μέσο ρυθμό ανόδου 18%, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία αξίας. Παράλληλα, οι εταιρείες επισημαίνουν σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, που απελευθερώνει χρόνο για βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την καινοτομία, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ υιοθέτησης AI και της επιχειρηματικής απόδοσης.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την κλιμάκωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες ΤΝ, ενώ το 45% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εγχώριων ταλέντων. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη περιορίζει την καινοτομία, ενώ σχεδόν οι μισές καταγράφουν αύξηση λειτουργικού κόστους λόγω ανεπαρκών ψηφιακών γνώσεων. Για να προσελκύσουν τα κατάλληλα στελέχη, οι εταιρείες δηλώνουν διατεθειμένες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε υποψήφιους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 27% των επιχειρήσεων έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για το AI. Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους έλαβε ψηφιακή κατάρτιση μέσα στον τελευταίο χρόνο. Πέρα από το ζήτημα των δεξιοτήτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος συμμόρφωσης και ρυθμιστική αβεβαιότητα. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι 43 ευρώ από κάθε 100 ευρώ που δαπανούν σε τεχνολογίες κατευθύνονται στη συμμόρφωση με κανονισμούς — ποσοστό πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο — ενώ οι περισσότερες αναμένουν ότι το βάρος αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

«Η δυναμική υιοθέτησης της ΤΝ στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεών μας. Για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις: το χάσμα δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ταλέντων και δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία, μπορούμε να μειώσουμε τα εμπόδια στην υιοθέτηση και να εδραιώσουμε τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου. Η AWS παραμένει αφοσιωμένη στη συνεργασία με τους ελληνικούς οργανισμούς στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους» δήλωσε ο Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS.

Η AWS συνεχίζει να επενδύει στο ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας, μέσα από τοπικές υποδομές και προγράμματα που διευκολύνουν την ασφαλή και ευέλικτη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μετά την ίδρυση του Athens Edge location (2020) και του τοπικού γραφείου (2021), η AWS επέλεξε την Αθήνα για τη δημιουργία του πρώτου AWS Outpost Testing Lab στην Ε.Ε. (2023). Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025 θα ενισχύσει περαιτέρω τη διασφάλιση ιδιωτικής και αξιόπιστης συνδεσιμότητας για εταιρικά workloads. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνολικής ισχύος 657 MW, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της AWS στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου. Η διατήρηση της δυναμικής θα απαιτήσει διττή εστίαση στους ανθρώπους και στη σταθερότητα: η διεύρυνση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης ανά κλάδο, σε συνδυασμό με απλοποιημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα ξεκάθαρο, φιλικό προς την καινοτομία ρυθμιστικό περιβάλλον, ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα, μπορούν να μειώσουν την πολυπλοκότητα και το κόστος συμμόρφωσης και να απελευθερώσουν νέες επενδυτικές δυνατότητες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners για λογαριασμό της AWS και βασίζεται σε δύο πανεθνικά αντιπροσωπευτικές έρευνες παρακολούθησης: μία σε 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις (κατά μέγεθος, κλάδο και περιφέρεια NUTS 1) και μία σε 1.000 πολίτες (κατά ηλικία, φύλο και περιφέρεια NUTS 1).

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