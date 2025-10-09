Στο «μικροσκόπιο» η κυβέρνηση Όρμπαν για κατασκοπεία εντός της ΕΕ

Η Ουγγαρία φέρεται να προσπάθησε να κατασκοπεύσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς την περίοδο 2012-2018, με σκοπό να αποκτά έγκαιρη ενημέρωση για κάθε πρωτοβουλία που ενδεχομένως θα έθιγε τα συμφέροντά της, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποκάλυψε το ουγγρικό ερευνητικό κέντρο Direkt36, Ούγγροι υπήκοοι που εργάζονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατείχαν θέσεις που παρείχαν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, θεωρούνταν πιθανοί στόχοι στρατολόγησης από τις ουγγρικές αρχές, οι οποίες επιχειρούσαν να δημιουργήσουν αναλυτικά προφίλ τους.

«Διπλωματική κάλυψη» για επιχειρήσεις επιρροής

Σε συνεργασία με τον ιστότοπο Telex, τη γερμανική πλατφόρμα Paper Trail Media και τη βελγική εφημερίδα De Tijd, το Direkt36 υποστηρίζει ότι άτομα με διπλωματική ιδιότητα, υπό την ομπρέλα της επίσημης ουγγρικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, προσέγγιζαν Ούγγρους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών θεσμών, προκειμένου είτε να αποσπάσουν εμπιστευτικές πληροφορίες είτε να επηρεάσουν την έκβαση εκθέσεων και εγγράφων της Επιτροπής.

Όπως δήλωσε ένας πρώην εργαζόμενος στο Direkt36, ασκούσαν πιέσεις με σχόλια όπως: «Διαγράψτε αυτό, αλλάξτε εκείνο», με στόχο τα τελικά κείμενα να συμβαδίζουν με την πολιτική οπτική της κυβέρνησης Όρμπαν.

Ο ρόλος του Όλιβερ Βάρχελι

Την επίμαχη περίοδο, επικεφαλής της ουγγρικής αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. ήταν ο Όλιβερ Βάρχελι, ο οποίος το 2019 ανέλαβε καθήκοντα Επιτρόπου στην Κομισιόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βάρχελι ήταν πλήρως ενήμερος για τις δραστηριότητες αυτές και συγκαταλεγόταν στους τελικούς παραλήπτες των πληροφοριών που συγκεντρώνονταν από το δίκτυο.

Το Direkt36 επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρεσβευτή της Ουγγαρίας στην Ε.Ε., η δραστηριότητα του ουγγρικού δικτύου πληροφοριών κλιμακώθηκε και έγινε πιο επιθετική. Οι αρχές της Βουδαπέστης φέρονται μάλιστα να πρόσφεραν οικονομικά κίνητρα ή υποσχέσεις επαγγελματικής ανέλιξης στους Ούγγρους υπαλλήλους που στόχευαν.

Υποψίες και αντιδράσεις εντός της Ε.Ε.

Αν και δεν είναι σαφές αν η επιχείρηση απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα, το Direkt36 υποστηρίζει πως οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξή της.

Ενδεικτικό της έντονης ανησυχίας που προκαλεί η ουγγρική επιρροή στις Βρυξέλλες είναι το γεγονός ότι το 2024, η κυβέρνηση Όρμπαν εγκαινίασε το λεγόμενο «Σπίτι της Ουγγαρίας», ένα πολιτιστικό κέντρο τοποθετημένο ακριβώς απέναντι από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού — η εγγύτητα αυτή έχει χαρακτηριστεί «ύποπτη» από τις βελγικές υπηρεσίες πληροφοριών, που το θεωρούν πιθανό όχημα για επιχειρήσεις επιρροής ή συλλογής πληροφοριών.

Παρά τις αποκαλύψεις, καμία επίσημη απάντηση δεν δόθηκε ούτε από την ουγγρική κυβέρνηση, ούτε από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία, όταν το Γαλλικό Πρακτορείο επιχείρησε να εξασφαλίσει σχετικές δηλώσεις.

Οι Ούγγροι υπόλογοι για παραβιάσεις

Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τις Βρυξέλλες. Η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει πλείστες διαδικασίες επί παραβάσει εις βάρος της Ουγγαρίας για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, ενώ έχει παγώσει κοινοτικά κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα, ως μέτρο πίεσης για την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών.