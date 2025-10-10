Μιχαηλίδου: Κάθε άνθρωπος αξίζει μια στέγη για τη ζωή του

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων στις 10 Οκτωβρίου, τόνισε ότι οι άστεγοι συμπολίτες μας χρειάζονται ένα οργανωμένο σχέδιο στήριξης για να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους.

Η αστεγία, όπως επισήμανε, είναι μία συνθήκη που μπορεί να προκύψει από τη μία μέρα στην άλλη και ενώ η ζωή μπορεί να δοκιμάζεται από ξαφνικές ανατροπές, η στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης δεν αφήνει κανένα συνάνθρωπό μας στο περιθώριο.

Η κα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «οι βασικές ανάγκες, όπως η αξιοπρεπής στέγη και η ευκαιρία για εργασία, αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής εθνικής στρατηγικής στο Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Αστεγίας 2023-2027. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί να παρέχει οργανωμένη και συνολική υποστήριξη στους πιο ευάλωτους συμπολίτες, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μένει μόνος απέναντι στις δυσκολίες».

Ακόμα, υπογράμμισε ότι «η πολυεπίπεδη και διευρυμένη πολιτική μας αποδεικνύει ότι η Πολιτεία είναι παρούσα. Θεσπίζουμε ακόμα περισσότερα μέτρα για να συμπεριλάβουμε ακόμα περισσότερους ευάλωτους πολίτες. Είμαστε έμπρακτα δίπλα στους άστεγους για να δώσουμε δύναμη και ώθηση σε ανθρώπους που μοιάζουν να έχουν χάσει την πίστη τους στις καλύτερες ημέρες που αξίζουν. Όλες και όλοι δικαιούνται ένα σπίτι να στεγάσουν τη ζωή, την οικογένεια, τα σχέδια, το παρόν και το μέλλον τους».

Με αφορμή την ημέρα, η υπουργός περπάτησε στην πόλη της Αθήνας μαζί με έναν άστεγο – πωλητή της Σχεδίας, διανύοντας μια «αόρατη» διαδρομή στο χάρτη της αστεγίας. Η διαδρομή περιλάμβανε σημεία όπως η Αγίου Κωνσταντίνου, το Εθνικό Θέατρο, η Σοφοκλέους, η Βαρβάκειος Αγορά και η Σχεδία, όπου συνομίλησε με τον ιδρυτή Χρήστο Αλεφάντη, λαμβάνοντας προτάσεις και προβληματισμούς σχετικά με τα ζητήματα των αστέγων.

Η υπουργός τόνισε: «Η αστεγία είναι μία συνθήκη που καλούμαστε να ανατρέψουμε με την εξασφάλιση στέγης και εργασίας στους πιο ευάλωτους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μας είναι το σημείο επανεκκίνησης για την ενεργή κοινωνική και οικονομική ζωή των άστεγων συνανθρώπων μας».

Επισήμανε τις δράσεις του ΥΚΟΙΣΟ, όπως η Κοινωνική Στέγαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τη χρηματοδότηση δομών φιλοξενίας αστέγων σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνοντας υπνωτήρια, ξενώνες και ανοικτά κέντρα ημέρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία που υλοποιείται από το ΥΚΟΙΣΟ με 89 δήμους και 94 φορείς, υποστηρίζοντας πλέον των ωφελούμενων με επιδότηση έως και 12 μήνες εργασίας, δημιουργία επιχειρήσεων, αύξηση επιδοτήσεων ενοικίου, κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ, καθώς και κάλυψη επισκευών και ενεργειακών πιστοποιητικών.

Με αφορμή τη συνύπαρξη της Παγκόσμιας Ημέρας Αστέγων με την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, σημείωσε: «Απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο θεσμός του Υποστηρικτή Ομοτίμων, δηλαδή η επικοινωνία με άτομα που έχουν βιώσει αστεγία και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και την αλληλεγγύη τους στους άστεγους ως άνθρωποι που έχουν υπάρξει στη θέση τους».