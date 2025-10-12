Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο από τις χώρες που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβουν μέρος στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (13/10) στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημες προσκλήσεις για τη σύνοδο και η Ελλάδα θα έχει θέση στις διαπραγματεύσεις.

Εκτός από την Ελλάδα οι ΗΠΑ προσκάλεσαν την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

?Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

?The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Για τα παραπάνω αναμένονται βέβαια και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, «η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει και αυτός στη διεθνή σύνοδο, καθώς βέβαια και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.