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Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για τη Γάζα
Πολιτική
08:20 - 12 Οκτ 2025

Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο από τις χώρες που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβουν μέρος στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (13/10) στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημες προσκλήσεις για τη σύνοδο και η Ελλάδα θα έχει θέση στις διαπραγματεύσεις.

Εκτός από την Ελλάδα οι ΗΠΑ προσκάλεσαν την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

Για τα παραπάνω αναμένονται βέβαια και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, «η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει και αυτός στη διεθνή σύνοδο, καθώς βέβαια και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

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