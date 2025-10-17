Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης κινείται χωρίς φρένα σε κατήφορο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι χθες ο Πρωθυπουργός έχασε πλήρως την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τα εθνικά ζητήματα, μιλώντας με ένταση και χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, σε μια κατάσταση που ο ίδιος περιέγραψε ως πανικόβλητη και αδιανόητη.

Όπως τόνισε, είναι «ξεκάθαρο» ότι «ο πρωθυπουργός έχει εκτραπεί και κινείται χωρίς φρένα σε έναν κατήφορο», προσθέτοντας ότι «δεν αξίζει αυτή η εικόνα του να μην απαντάει σε κανένα ερώτημα και να βγαίνει και να τοποθετείται μόνο τοξικά και αλαζονικά».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στον κ. Μητσοτάκη τρία κεντρικά ερωτήματα στη δευτερολογία του, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου και με το τι εννοεί με το ότι οι γκρίζες ζώνες μπαίνουν στη συζήτηση, αλλά «τίποτα ο πρωθυπουργός». «Τα θέματα που έχουμε να λύσουμε είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Τίποτα ο πρωθυπουργός. Το μόνο που είπε χαρακτηριστικά είναι ότι «δεν είναι μόνο το casus belli αλλά πρέπει να δούμε και τις γκρίζες ζώνες». Για εμάς η Τουρκία δεν έχει θέση σε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας», τόνισε. Όσον αφορά στις εξηγήσεις που ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης για το ζήτημα της Μονής του Σινά, σχολίασε πως ο πρωθυπουργός «ούτε εδώ μας απάντησε κάτι».

«Ο πρωθυπουργός ήρθε στη Βουλή αμυνόμενος να μιλήσει για ήρεμα νερά αλλά, ας τον ενημερώσει κάποιος ότι ήρεμα νερά και Γαλάζια Πατρίδα δεν πάνε μαζί. Η πικρή αλήθεια είναι ότι επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η διεθνής θέση της χώρα υποχωρεί», σχολίασε. Επεσήμανε, επίσης, ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που δρομολόγησε τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ αλλά εμείς δεν ταυτίζουμε τους λαούς με τους ηγέτες».

Σε άλλα ζητήματα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «έχει βγει ένα χαρτί από τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που λέει ότι δεν θα δίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται πληροφορίες σε δημοσιογράφους από επιστημονικά υπεύθυνους των μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, αν δεν έχει ενημερωθεί ο ίδιος».

«Δεν είναι καταχρηστικό να απαγορεύεται σε έναν γιατρό να μιλάει για θέματα, λες και είναι υπηρέτης;», τόνισε, προσθέτοντας ότι το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το «Αττικόν», και διερωτήθηκε αν το γνωρίζει ο υπουργός Υγείας.