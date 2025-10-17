Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης προτείνει σχήμα 5Χ5 για ειρήνη και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Κυβερνητικές πηγές κάνουν αναφορά στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός «Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5» στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι πέντε θεματικές που θα συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία. Το ΥΠΕΞ θα διερευνήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης μόνιμου χαρακτήρα για το σχήμα, με στόχο την ειρήνη, τη συνεργασία και την ευημερία στην περιοχή, στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου και περιφερειακής σταθερότητας.

Αναλυτικά οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής μας.

Η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας, με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.

Η πρόταση ενός 'Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5' περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη.

Και ως θεματικές το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο επιδιώκουμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη».