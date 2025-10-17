ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης προτείνει σχήμα 5Χ5 για ειρήνη και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
Πολιτική
15:02 - 17 Οκτ 2025

Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης προτείνει σχήμα 5Χ5 για ειρήνη και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυβερνητικές πηγές κάνουν αναφορά στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός «Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5» στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης. 

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι πέντε θεματικές που θα συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία. Το ΥΠΕΞ θα διερευνήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης μόνιμου χαρακτήρα για το σχήμα, με στόχο την ειρήνη, τη συνεργασία και την ευημερία στην περιοχή, στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου και περιφερειακής σταθερότητας.

Αναλυτικά οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής μας.

Η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας, με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.

Η πρόταση ενός 'Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5' περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη.

Και ως θεματικές το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο επιδιώκουμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 15:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις
Πολιτική

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών
Πολιτική

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα
Πολιτική

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική
Πολιτική

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ