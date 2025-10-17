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Σαπουνάς (ΕΟΦ): Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων – Σε εγρήγορση με καθημερινή παρακολούθηση και λίστα διαθεσιμότητας
Ειδήσεις
14:55 - 17 Οκτ 2025

Σαπουνάς (ΕΟΦ): Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων – Σε εγρήγορση με καθημερινή παρακολούθηση και λίστα διαθεσιμότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1», αναφερόμενος κυρίως στο ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα με πολλές αιτίες και σημαντική γεωπολιτική διάσταση.

Όπως εξήγησε, τα φάρμακα που χαρακτηρίζονται ως περιορισμένης διαθεσιμότητας είναι εκείνα για τα οποία οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας έχουν ενημερώσει τον ΕΟΦ ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδοσία τους το επόμενο διάστημα. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται σε γιατρούς και ασθενείς να προτιμήσουν εναλλακτικές ή ανταλλάξιμες θεραπείες, όπως επίσης και τα αντίστοιχα γενόσημα.

Αναφορικά με τη λίστα των 200 φαρμάκων περιορισμένης διαθεσιμότητας, ο πρόεδρος του ΕΟΦ υπογράμμισε ότι αφορά όλες τις κατηγορίες φαρμάκων χωρίς περιορισμούς. Γι' αυτό και η λίστα κοινοποιείται δημοσίως, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι – από πολίτες μέχρι επαγγελματίες υγείας – να γνωρίζουν εγκαίρως την πιθανότητα δυσκολιών στην προμήθεια.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο ΕΟΦ εφαρμόζει διπλό σύστημα παρακολούθησης της επάρκειας: αφενός ενεργητική παρακολούθηση, με τη βοήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας που καταγράφει καθημερινά δεδομένα για 500 κωδικούς φαρμάκων (όπως την κυκλοφορία, την επάρκεια και τα αποθέματα), και αφετέρου παθητική παρακολούθηση, μέσω πλατφορμών στις οποίες οι φαρμακοποιοί μπορούν να δηλώνουν τις ελλείψεις που παρατηρούν.

Όσον αφορά το θέμα των παράλληλων εξαγωγών, ο κ. Σαπουνάς ανέφερε ότι υπάρχει η δυνατότητα έκτακτης αναθεώρησης της σχετικής λίστας, ακόμα και εντός του τριμήνου, αν προκύψει σοβαρός λόγος. Τόνισε, επίσης, ότι το τρίμηνο θεωρείται επαρκές χρονικό διάστημα για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι δυναμική: «αν υπάρχουν αποθέματα, αφαιρούμε φάρμακα από τη λίστα, αν δεν υπάρχουν, προσθέτουμε», σημειώνοντας ότι για κάθε απόφαση λαμβάνονται πολλές και διαφορετικές παράμετροι υπόψη.

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