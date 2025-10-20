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Η Όλγα Μαρκογιαννάκη εξελέγη στο Εκτελεστικό Γραφείο των PES Women
Πολιτική
10:52 - 20 Οκτ 2025

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη εξελέγη στο Εκτελεστικό Γραφείο των PES Women

Reporter.gr Newsroom
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Η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, εξελέγη Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women), στο ετήσιο συνέδριο που διεξήχθη στο Άμστερνταμ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τόνισε πως η ενδυνάμωση των γυναικών δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά προϋπόθεση για πιο δημοκρατικές κοινωνίες ίσων ευκαιριών. Απέναντι σε νέες πιέσεις όπως οι οικονομικές ανισότητες, οι απειλές στα αναπαραγωγικά δικαιώματα, ο ψηφιακός αποκλεισμός και η έμφυλη βία, πρότεινε πέντε σημαντικές προτεραιότητες:

  1. Ενίσχυση της γυναικείας πολιτικής ηγεσίας και ουσιαστική εκπροσώπηση,

  2. Οικονομική ενδυνάμωση με στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και κλείσιμο του μισθολογικού/συνταξιοδοτικού χάσματος,

  3. Περισσότερες γυναίκες στην επιστήμη και την καινοτομία για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις,

  4. Πολιτικές ισορροπίας ζωής–εργασίας και προτεραιότητα σε πολιτικές για καθολική πρόσβαση στην παροχή φροντίδας για τα παιδιά τους,

  5. Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία με πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την εκλογή της στο Εκτελεστικό Γραφείο, η Όλγα Μαρκογιαννάκη δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρό μας, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και τις ευρωπαίες συντρόφισσες για την τιμητική ψήφο τους. Η συμμετοχή μου στο PES Women είναι αφετηρία για ακόμη περισσότερη δουλειά. Παλεύουμε για τα αυτονόητα όπως την προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων, τη μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πραγματική εκπροσώπηση εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δε χρειάζονται μεγάλα λόγια, χρειάζεται επιμονή, συμμαχίες και καθημερινοί αγώνες, από την περιφέρεια μέχρι τα ευρωπαϊκά fora, ώστε καμία γυναίκα να μη μένει πίσω σε καμία κοινωνία. Με σεβασμό, συνέπεια και αλληλεγγύη είμαι έτοιμη, μαζί με τις συντρόφισσές μου, να δώσω αυτές τις μάχες».

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