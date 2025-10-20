ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον οικιστικό κατασκευαστικό κλάδο
Επιχειρήσεις
09:50 - 20 Οκτ 2025

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον οικιστικό κατασκευαστικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το κλίμα στον οικιστικό κατασκευαστικό τομέα της Γερμανίας βελτιώθηκε αισθητά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo. 

Μετά από μια πτώση τον Αύγουστο, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος αυξήθηκε απότομα από τις -26,4 μονάδες στις -21,8, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Οι εταιρείες αξιολογούν τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες ως αισθητά καλύτερες.

«Ο οικιστικός κατασκευαστικός τομέας μπορεί να ανασάνει λίγο», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, Επικεφαλής Ερευνών του Ινστιτούτου ifo. «Αν και είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για πραγματική αντιστροφή της κατάστασης, φαίνεται ότι το χαμηλότερο σημείο έχει ξεπεραστεί».

Παρά τα θετικά μηνύματα, η κατάσταση στις παραγγελίες παραμένει τεταμένη. Το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν έλλειψη παραγγελιών αυξήθηκε ελαφρώς από 45,7% σε 46,7%. Ο αριθμός των ακυρώσεων παραμένει επίσης υψηλός, αν και σημειώθηκε μικρή μείωση – από 8,5% σε 8,4%.

«Η αύξηση στις οικοδομικές άδειες δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα βιβλία παραγγελιών», επισημαίνει ο Wohlrabe.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία
Ειδήσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος
Οικονομία

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Ειδήσεις

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ