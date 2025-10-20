ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον οικιστικό κατασκευαστικό κλάδο

Το κλίμα στον οικιστικό κατασκευαστικό τομέα της Γερμανίας βελτιώθηκε αισθητά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo.

Μετά από μια πτώση τον Αύγουστο, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος αυξήθηκε απότομα από τις -26,4 μονάδες στις -21,8, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Οι εταιρείες αξιολογούν τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες ως αισθητά καλύτερες.

«Ο οικιστικός κατασκευαστικός τομέας μπορεί να ανασάνει λίγο», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, Επικεφαλής Ερευνών του Ινστιτούτου ifo. «Αν και είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για πραγματική αντιστροφή της κατάστασης, φαίνεται ότι το χαμηλότερο σημείο έχει ξεπεραστεί».

Παρά τα θετικά μηνύματα, η κατάσταση στις παραγγελίες παραμένει τεταμένη. Το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν έλλειψη παραγγελιών αυξήθηκε ελαφρώς από 45,7% σε 46,7%. Ο αριθμός των ακυρώσεων παραμένει επίσης υψηλός, αν και σημειώθηκε μικρή μείωση – από 8,5% σε 8,4%.

«Η αύξηση στις οικοδομικές άδειες δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα βιβλία παραγγελιών», επισημαίνει ο Wohlrabe.