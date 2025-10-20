CYPRUS FORUM ATHENS: Η Σύμπραξη μας οδηγεί στην Παγκόσμια σκηνή

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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Cyprus Forum Athens σε συνδιοργάνωση Oxygen for Democracy και ΣΚΕΕ (Σύνδεσμος Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας) Υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα στο πλαίσιο «Ημέρες Κύπρου», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Παρουσίασε και Συντόνισε η Δημοσιογράφος της ΕΡΤ και Πρέσβειρα Επικοινωνίας της Επιστήμης και Τεχνικών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου κα Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, η Co-CEO Tototheo Global & Πρόεδρος ΣΚΕΕ κα Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Cyprus Forum κος Νικόλας Κυριακίδης.

Συμμετείχαν 5 Υπουργοί, Κυβερνητικά στελέχη, Ακαδημαϊκοί και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από Κύπρο και Ελλάδα. Μέσα από 6 θεματικά πάνελ συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την οικονομία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη γεωπολιτική και τις διμερείς σχέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

Στην καινοτομία και την ψηφιακή διακυβέρνηση , ως μοχλό διεθνούς ανταγωνιστικότητας

, ως μοχλό διεθνούς ανταγωνιστικότητας Στη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου σε θεσμικό επίπεδο

και της ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου σε θεσμικό επίπεδο Στην παρουσία και δράση του ΣΚΕΕ , που αποτελεί καταλύτη για την επαγγελματική διασπορά και τη δικτύωση

, που αποτελεί καταλύτη για την επαγγελματική διασπορά και τη δικτύωση Στις γεωπολιτικές προκλήσεις και προοπτικές των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ΕΕ

των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ΕΕ Στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με στόχο ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον

Το Cyprus Forum Athens ανέδειξε την τεράστια δυναμική της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ) απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στη δημιουργία ευκαιριών, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στην οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος.