ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CYPRUS FORUM ATHENS: Η Σύμπραξη μας οδηγεί στην Παγκόσμια σκηνή
Επιχειρήσεις
09:36 - 20 Οκτ 2025

CYPRUS FORUM ATHENS: Η Σύμπραξη μας οδηγεί στην Παγκόσμια σκηνή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Cyprus Forum Athens σε συνδιοργάνωση Oxygen for Democracy και ΣΚΕΕ (Σύνδεσμος Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας) Υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα στο πλαίσιο «Ημέρες Κύπρου», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Παρουσίασε και Συντόνισε η Δημοσιογράφος της ΕΡΤ και Πρέσβειρα Επικοινωνίας της Επιστήμης και Τεχνικών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου κα Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, η Co-CEO Tototheo Global & Πρόεδρος ΣΚΕΕ κα Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Cyprus Forum κος Νικόλας Κυριακίδης.

Συμμετείχαν 5 Υπουργοί, Κυβερνητικά στελέχη, Ακαδημαϊκοί και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από Κύπρο και Ελλάδα. Μέσα από 6 θεματικά πάνελ συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την οικονομία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη γεωπολιτική και τις διμερείς σχέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

  • Στην καινοτομία και την ψηφιακή διακυβέρνηση, ως μοχλό διεθνούς ανταγωνιστικότητας
  • Στη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου σε θεσμικό επίπεδο
  • Στην παρουσία και δράση του ΣΚΕΕ, που αποτελεί καταλύτη για την επαγγελματική διασπορά και τη δικτύωση
  • Στις γεωπολιτικές προκλήσεις και προοπτικές των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ΕΕ
  • Στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με στόχο ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον

Το Cyprus Forum Athens ανέδειξε την τεράστια δυναμική της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ) απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στη δημιουργία ευκαιριών, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στην οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Το βιβλίο της εξαφάνισης»: Ένα αιχμηρό μυθιστόρημα για τη Μέση Ανατολή
Magazino

«Το βιβλίο της εξαφάνισης»: Ένα αιχμηρό μυθιστόρημα για τη Μέση Ανατολή

Χριστοδουλίδης: Συγχαρητήρια στον Ερχιουρμάν – «Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν»
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης: Συγχαρητήρια στον Ερχιουρμάν – «Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν»

Σύνοδος MED9: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ειδήσεις

Σύνοδος MED9: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ