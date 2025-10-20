Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 110 μεταναστών νότια της Κρήτης

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης νοτίως της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με συνολικά 110 μετανάστες να διασώζονται.

Στην πρώτη επιχείρηση, 51 άτομα εντοπίστηκαν σε πλωτό σκάφος περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η διάσωσή τους έγινε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνεργασία παραπλέοντος εμπορικού πλοίου και τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Η δεύτερη επιχείρηση διεξήχθη λίγο αργότερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου διασώθηκαν άλλοι 59 μετανάστες. Η επιχείρηση αυτή ενεργοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων, καθώς και drone της Frontex. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στους Καλούς Λιμένες.