Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 110 μεταναστών νότια της Κρήτης

Στην πρώτη επιχείρηση, 51 άτομα εντοπίστηκαν σε πλωτό σκάφος περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η διάσωσή τους έγινε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνεργασία παραπλέοντος εμπορικού πλοίου και τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Η δεύτερη επιχείρηση διεξήχθη λίγο αργότερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου διασώθηκαν άλλοι 59 μετανάστες. Η επιχείρηση αυτή ενεργοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων, καθώς και drone της Frontex. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στους Καλούς Λιμένες.