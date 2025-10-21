Επίθεση Μαρινάκη σε Δούκα για τον καθαρισμό του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Η είδηση πως ο καθαρισμός του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία και όχι στον Δήμο Αθηναίων στάθηκε η αφορμή για νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα όταν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε σχετικά κατηγόρησε τον κ. Δούκα ότι «δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του», «δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει» αλλά συμπεριφέρεται «ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του».

Ο Χάρης Δούκας απαντώντας ανάρτησε φωτογραφία με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή τη στάση του σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«H απάντησή μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», έγραψε ο δήμαρχος.