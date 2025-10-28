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Δένδιας - Κύπριος υπουργός Άμυνας: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE
Πολιτική
12:59 - 28 Οκτ 2025

Δένδιας - Κύπριος υπουργός Άμυνας: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα είχε, σήμερα 28/10, στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών αλλά και την συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe. 

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο κ. Δένδιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας», ενώ υπογραμμίζει: «Συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας».

Πιο αναλυτικά ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας συναντήθηκα σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

@PalmasVasilis. Συζητήσαμε μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία ?? - ?? και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας.

Επιπλέον, συζητήσαμε σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία»

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