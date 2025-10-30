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Χατζηδάκης: Δίνουμε μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι με λόγια
Πολιτική
11:21 - 30 Οκτ 2025

Χατζηδάκης: Δίνουμε μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι με λόγια

Reporter.gr Newsroom
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Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε σήμερα, Πέμπτη (30/10), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέχεια των θεμάτων που παρουσίασε χθες, Τετάρτη (29/10), στο υπουργικό συμβούλιο.  

Στην ανάρτησή του αναφέρεται σε δύο projects για τα οποία ο ίδιος έχει την ευθύνη του συντονισμού.

Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τους στόχους της πρωτοβουλίας για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και στην οικονομική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει και το ΜΙΤΟΣ, καθώς και για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης, στην ανάρτησή του, σημειώνει:

«Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια!

Ήδη έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με πρωτοβουλίες όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η απονομή των συντάξεων σε 60 ημέρες και οι ενιαίοι αριθμοί εξυπηρέτησης του πολίτη 1555 και 1566. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Δημόσιο, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σ' αυτό το πλαίσιο, παρουσίασα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και καινούργια πρωτοβουλία, με διυπουργικό χαρακτήρα, για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, που θα συντονίσω ο ίδιος, με 2 άξονες:

* Νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, για να περιορίσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών και από το Δημόσιο, λόγω έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ενώ θα αξιοποιήσουμε και ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση.

* Απλοποίηση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών "ΜΙΤΟΣ", που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιούργησε και ήδη έχουν δημοσιευτεί 4.050 διαδικασίες. Θα δημιουργηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας που, προτεραιοποιώντας συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικασιών, θα εργαστεί για την απλοποίησή τους».

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