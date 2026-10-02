Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα

Επιμένει στην εκτίμησή του ο βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος σχετικά με τη διπλή υποχώρηση της Ελλάδας στην Κάσο και την καθυστέρηση των ερευνών για το καλώδιο εξαιτίας των οχλήσεων της Άγκυρας, παρά τις αρχικές αντιδράσεις που προκάλεσε τοποθέτησή του.

Ο ίδιος επανήλθε σήμερα, Παρασκευή (2/10), από το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1», επιμένοντας στην «επιστημονική του άποψη», αλλά εκτιμώντας πάντως ότι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο κ. Συρίγος στάθηκε στη διαφοροποίηση της τουρκικής στάσης τα τελευταία χρόνια, συνδέοντάς την με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως επανέλαβε και σήμερα, στην περιοχή είχαν ήδη τοποθετηθεί επτά καλώδια (2003 έως 2023) χωρίς η Τουρκία να προκαλέσει ανάλογα προβλήματα.

Κατά τη σημερινή τοποθέτησή του, ανέφερε ακόμη ότι όταν διαπιστώνεται πως ένα περιστατικό δεν είναι αποσπασματικό, η Ελλάδα θα πρέπει, κατά την άποψή του, να προχωρά στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – «Άδειασμα» από Μαρινάκη

Οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Συρίγου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και τη ΕΛΑΣ, με τον Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει πως η κυβέρνηση εκτίθεται και «γκρεμίζεται» το αφήγημά της περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου, ενώ ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Παυσανίας Παπαγεωργίου, έκανε λόγο για «αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από τη μεριά του, σχολίασε πως «οι τοποθετήσεις αυτές στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα».

Και προσέθεσε:

«Πρώτον, η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά, Δεύτερον, προέκυψαν ζητήματα αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Τρίτον, αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο».