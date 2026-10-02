ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα
Πολιτική
11:56 - 02 Οκτ 2026

Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Επιμένει στην εκτίμησή του ο βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος σχετικά με τη διπλή υποχώρηση της Ελλάδας στην Κάσο και την καθυστέρηση των ερευνών για το καλώδιο εξαιτίας των οχλήσεων της Άγκυρας, παρά τις αρχικές αντιδράσεις που προκάλεσε τοποθέτησή του.  

Ο ίδιος επανήλθε σήμερα, Παρασκευή (2/10), από το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1», επιμένοντας στην «επιστημονική του άποψη», αλλά εκτιμώντας πάντως ότι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο κ. Συρίγος στάθηκε στη διαφοροποίηση της τουρκικής στάσης τα τελευταία χρόνια, συνδέοντάς την με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως επανέλαβε και σήμερα, στην περιοχή είχαν ήδη τοποθετηθεί επτά καλώδια (2003 έως 2023) χωρίς η Τουρκία να προκαλέσει ανάλογα προβλήματα.

Κατά τη σημερινή τοποθέτησή του, ανέφερε ακόμη ότι όταν διαπιστώνεται πως ένα περιστατικό δεν είναι αποσπασματικό, η Ελλάδα θα πρέπει, κατά την άποψή του, να προχωρά στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ – «Άδειασμα» από Μαρινάκη

Οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Συρίγου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και τη ΕΛΑΣ, με τον Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει πως η κυβέρνηση εκτίθεται και «γκρεμίζεται» το αφήγημά της περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου, ενώ ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Παυσανίας Παπαγεωργίου, έκανε λόγο για «αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από τη μεριά του, σχολίασε πως «οι τοποθετήσεις αυτές στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα».

Και προσέθεσε:

«Πρώτον, η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά, Δεύτερον, προέκυψαν ζητήματα αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Τρίτον, αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο
Οικονομία

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%
Οικονομία

Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%

Προσεκτικές διατυπώσεις Παπασταύρου σε ερώτηση στη Βουλή για την Γκιλφόιλ
Πολιτική

Προσεκτικές διατυπώσεις Παπασταύρου σε ερώτηση στη Βουλή για την Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/10/2026 - 14:05

ΟΕΝΓΕ: «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για τον πόλεμο» - Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:57

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος μετά από αναφορά για οσμή αερίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:40

Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές

Οικονομία
02/10/2026 - 13:30

Τουρισμός 2026: Η μαζική προσέλευση στηρίζει τα έσοδα, αλλά υστερεί η μέση δαπάνη

Πολιτική
02/10/2026 - 13:27

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 13:26

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ

Οικονομία
02/10/2026 - 13:22

Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 13:21

Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:10

Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:10

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Νομίσματα
02/10/2026 - 13:05

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:02

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/10/2026 - 13:00

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
02/10/2026 - 12:57

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:52

Βάγια Νέστορα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:50

ΕΕ: Στο τραπέζι αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ μετά τις αμερικανικές πιέσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:45

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οικονομία
02/10/2026 - 12:41

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:38

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:38

Γαλλία: Παραμένουν στους δρόμους οι μαθητές - Κλειστά 400 σχολεία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:37

Κρήτη: «Βιβλικές» ποσότητες βροχής – Έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:29

Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%

Τεχνολογία
02/10/2026 - 12:26

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 12:20

Enterprise Greece: Τι αναφέρει για την ανάθεση στην εταιρεία «DIMKA IKE»

Πολιτική
02/10/2026 - 12:15

Καρυστιανού: Ο Γεωργιάδης με στοχοποιεί - Το ιατρείο μου ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε κάτι παράνομο

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:10

Βραζιλία: Μια αμφίρροπη εκλογική «μάχη» με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λατινική Αμερική

Πολιτική
02/10/2026 - 11:56

Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 11:52

Ρεκόρ για τη SpaceX: Η Dragon πραγματοποίησε την ταχύτερη πτήση προς τον ISS

Ειδήσεις
02/10/2026 - 11:48

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αφορούν πολύ και την Ευρώπη

Σχόλια Αγοράς
02/10/2026 - 11:40

Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις μετά το χθεσινό -2,5%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ