Αποστολάκη: Στη Βουλή το ζήτημα της απουσίας στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και εγκαυματιών του Ματιού

Με πρωτοβουλία της Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, κατατέθηκε τη Δευτέρα (3/11)κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκη Κεραμέως και Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με θέμα την «Αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική». Η ερώτηση συνυπογράφεται και τους συνάδελφούς της κ. Αποστολάκη, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο, κ. Ιωάννη Τσίμαρη, κ. Παύλο Χρηστίδη και κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Όπως αναφέρει η κα Αποστολάκη, επτά χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, οι οικογένειες των θυμάτων και οι εγκαυματίες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας ανείπωτης τραγωδίας χωρίς την απαραίτητη θεσμική και οικονομική στήριξη από την Πολιτεία. Η απουσία ειδικού πλαισίου αποκατάστασης, αντίστοιχου με εκείνου που δικαίως θεσπίστηκε για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών (Ν. 5039/2023), συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά την ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Με την ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ειδικής σύνταξης για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, στη διαγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, στην απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς και στην πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών των εγκαυματιών κατά τα πρότυπα των διατάξεων των άρθρων 57–62 του Ν. 5039/2023.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος των πληγέντων και να εξασφαλίσει την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των θυμάτων εθνικών τραγωδιών. Για τον λόγο αυτό οι Βουλευτές ζητούν την υιοθέτηση όλων των παραπάνω προτάσεων καθώς και την παρουσίαση από την Κυβέρνηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης που θα τις περιλαμβάνει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

«Επτά χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, οι οικογένειες των θυμάτων και οι εγκαυματίες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας ανείπωτης τραγωδίας, που στοίχισε την ζωή σε 104 ανθρώπους, χωρίς να έχουν λάβει την απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ισότιμη με τα θύματα άλλων εθνικών τραγωδιών, θεσμική και οικονομική αντιμετώπισή τους,

Παρά την οφειλόμενη μέριμνα της Πολιτείας, δεν έχει θεσπιστεί ακόμη ειδικό πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής αποκατάστασης των πληγέντων της Ανατολικής Αττικής, ανάλογο με εκείνο που προβλέφθηκε με τον Ν. 5039/2023 για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών. Η απουσία αυτής της ρύθμισης συνιστά σαφή παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Επτά χρόνια μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική οι συγγενείς των θυμάτων είναι αντιμέτωποι με την αδιαφορία της πολιτείας.

A

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η λήψη μιας σειράς μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για θύματα άλλων εθνικών τραγωδιών όπως η χορήγηση ειδικής σύνταξης, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης (άρθρο 7 Ν. 4387/2016), προς τις οικογένειες των θανόντων (γονέας, σύζυγος, συμβίος, αδελφός/ή, τέκνο) και τους εγκαυματίες που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. ή μονάδες εγκαυμάτων τουλάχιστον 48 ώρες. Η σύνταξη θα πρέπει να είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιζόμενη, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2025, όπως προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 5039/2023.

Ακόμη, είναι αναγκαία η διαγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των θυμάτων και των στενών συγγενών τους, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 και 60 του ίδιου νόμου, καθώς η οικονομική καταστροφή που υπέστησαν καθιστά αδύνατο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές, η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για την περιουσία των θυμάτων, όπως ισχύει για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών (άρθρο 58 Ν. 5039/2023) και η διεύρυνση της κάλυψης ιατροφαρμακευτικών και θεραπευτικών δαπανών των εγκαυματιών, με πλήρη κάλυψη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εξόδων νοσηλείας, αποκατάστασης, θεραπειών και ιατροφαρμακευτικών υλικών, όπως προβλέπει το άρθρο 62 του Ν. 5039/2023.

Όλα τα παραπάνω μέτρα έχουν ορθώς και δικαίως ληφθεί για τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών και οφείλουν να ισχύσουν και τις οικογένειες και τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: