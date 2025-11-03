ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις πράξεις υιοθεσίας κατά 6% το 2024 σε σύγκριση με το 2023
12:37 - 03 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις πράξεις υιοθεσίας κατά 6% το 2024 σε σύγκριση με το 2023

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία των Πράξεων Υιοθεσίας με έτος αναφοράς 2024.

Το 2024 οι πράξεις υιοθεσίας ανήλθαν σε 301 έναντι 284 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0%.

Το 2024 οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 129 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 133 παρουσιάζοντας μείωση 10,4% και 5,0%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2023, ενώ υπάρχουν 39 περιπτώσεις υιοθεσιών στις οποίες η πληροφορία που αφορά στο φύλο λείπει.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Το 2024 σε σχέση με το 2023, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε μείωση 8,8% (από 204 σε 186) στις πράξεις υιοθεσίας. Αύξηση 121,4% (από 14 σε 31) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από μονογονεϊκή οικογένεια με θετό γονέα μητέρα. Σε 39 υιοθεσίες η πληροφορία για την κατηγορία των θετών γονέων απουσιάζει.

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2023 και 2024 παρατηρήθηκε μείωση 33,3% (από 6 σε 4) στις περιπτώσεις των πράξεων υιοθεσίας στις οποίες το νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων δεν έχει δηλωθεί (μη δηλωθέν). Το 2024 υπάρχουν και 39 περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη πληροφορία απουσιάζει. Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, το 2024 η πλειονότητα (49,6%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών. Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας ≥19 ετών (45,3%), ενώ στις υιοθεσίες τέκνων της ηλικιακής ομάδας 11-18 ετών παρουσιάστηκε μείωση (13,5%).

