Στρατάκος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκα από ευθιξία, ουδέποτε έχω παρέμβει – Δεν έπαιρνα σοβαρά τον «Φραπέ»
17:19 - 03 Νοε 2025

Στρατάκος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκα από ευθιξία, ουδέποτε έχω παρέμβει – Δεν έπαιρνα σοβαρά τον «Φραπέ»

«Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση για να κάνει κάποια έκνομη πράξη», υποστήριξε ο Γιώργος Στρατάκος, πρώην γ.γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη σημερινή (3/11) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Ο κ. Στρατάκος, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του τον περασμένο Ιούνιο, υποστήριξε ότι το έπραξε λόγω ευθιξίας και πολιτικού ήθους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως έχει την οποιαδήποτε σχέση με την κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων που έγινε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν θα μπορούσα να μείνω στο Υπουργείο, όταν το όνομα μου ήταν μέσα στη δικογραφία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι καταγεγραμμένες συνομιλίες ιδιωτικές και αναγνωρίζοντας πως όσα ακούγονται σε αυτές «σαφώς και δεν αρμόζουν σε ένα γενικό γραμματέα ούτε από αισθητικής ούτε από ηθολογικής πλευράς.»

« Δεν τοποθετούμαι ποτέ έτσι στο δημόσιο λόγο. Προσαρμόζω το λόγο μου ανάλογα με τον συνομιλητή μου. Πάντα ανέπτυσσα οικειότητα με όλους τους παραγωγούς, είναι θέμα χαρακτήρα», είπε σχετικά ο μάρτυρας.

Σχετικά με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»), ο κ. Στρατάκος είπε πως λόγω του «πολλαπλού θεσμικού του ρόλου», ο Ξυλούρης επισκεπτόταν συχνά το υπουργείο και στο περιθώριο των επισκέψεων αυτών έθετε προσωπικά του ζητήματα, όπως όσα αφορούσαν τον έλεγχο του ΑΦΜ του. «Αυτό μετέφερα στον κύριο Σημανδράκο, χωρίς ποτέ να του ζητήσω κάτι παραπάνω από το να ολοκληρώσει τους ελέγχους», ανέφερε ο μάρτυρας.

Επέμεινε, δε, και σε σχετική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, λέγοντας: «Ουδέποτε ζήτησα να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Εγώ ρωτούσα πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος».

Μάλιστα, αναφερόμενος στις επισυνδέσεις στις οποίες εμπλέκεται το όνομά του, είπε «γνωρίζω ότι οι επισυνδέσεις είναι πέντε» και υποστήριξε ότι δεν είναι πολλές, επιμένοντας πως πρόκειται για ιδιωτικές συνομιλίες, αφού είχε προσωπικές σχέσεις με τους αγρότες. Καθώς η κα Αποστολάκη του ζήτησε διευκρινίσεις, σχετικά με το πώς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των επισυνδέσεων που τον αφορούν, αρνήθηκε πως το γνωρίζει και υποστήριξε ότι το εικάζει, καθώς θυμάται τα τηλεφωνήματα που είχε κάνει.

Αφού η ίδια διάβασε στον μάρτυρα έναν διάλογο με τον «Φραπέ», εκείνος τον χαρακτήρισε ως « καθ’ υπερβολή στο πλαίσιο της διαχείρισης», ισχυριζόμενος ότι αυτό έγινε προκειμένου «να εκτονωθεί μια κατάσταση ενός ανθρώπου που ήταν συνεχώς παραπονούμενος».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Στρατάκος σημείωσε πως δεν έπαιρνε σοβαρά τα λεγόμενα του κ. Ξυλούρη και γι’ αυτό ποτέ δεν προσέφυγε στις αρχές, αλλά ούτε και ενημέρωσε κανέναν (Μαξίμου συμπεριλαμβανομένου) για τα ζητήματα που συζητούσαν.

«Σας λέει ο Φραπές πως “τώρα θα ήμουν έξω εάν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου”. Σας λέει αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος στον οποίο συμπεριφέρεστε λες και είστε η νταντά του. Και εσείς συνεχίζετε να συνδιαλέγεστε με αυτή τη φασιόζικη φρασεολογία και είστε γενικός γραμματέας του υπουργείου!», ανέφερε σε έντονο ύφος η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κύριος Ξυλούρης συνεχώς έλεγε διάφορα. Δεν εκλάμβανα ως σοβαρά τα περισσότερα από τα λεγόμενά του. Δεν θεωρούσα πως μιλούσε σοβαρά», απάντησε ο μάρτυρας.

«Ουδέποτε είχα όχληση από το Μαξίμου», είπε ακόμη ο κ. Στρατάκος, και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «ουδέποτε» έλαβε εντολές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να παρέμβει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

