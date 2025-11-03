Ανδρουλάκης: Συνέδριο ΠΑΣΟΚ το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Αιχμές για την «πολυφωνία»

Με στόχο να «υπηρετήσει το σχέδιο μιας πορείας στον λαό», θα διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Τα κυριότερα σημεία της εισαγωγικής τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη τη συνεδρίαση της Π.Γ. της Κ.Ο.Ε.Σ.:

Η κυβέρνηση επέτρεψε την καρτελοποίηση και την ασύδοτη λειτουργία της αγοράς

Μπήκαμε απέναντι από τα καρτέλ, όπως έκανε και η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ και προτεραιότητά του, είναι η αποκαρτελοποίηση της εγχώριας ασύδοτης αγοράς, η οποία καρτελοποιήθηκε με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, που δεν πρόλαβε σε πρώτο χρόνο να βάλει κανόνες, να κάνει ελέγχους, να εισπράξει μεγάλα πρόστιμα, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να έχει ξεφύγει.

Περιφερειακή ανάπτυξη- Πράσινη μετάβαση

Είμαστε το κόμμα της περιφέρειας, το αποδεικνύουν και τα ποσοστά μας. Είναι και θέμα διαδρομής. Στηρίξαμε την περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς κάναμε τους νόμους για να ανασυγκροτηθεί η ελληνική περιφέρεια και τώρα τι βλέπουμε; ΕΛΤΑ; Τράπεζες; Άλλα έλεγαν τον Σεπτέμβρη, άλλα κάνουν τον Νοέμβρη. Η περιφέρεια ερημώνει -και δεν μιλάμε πλέον για τα χωριά- φαντάσματα, μιλάμε και για τις κωμοπόλεις- . Πρέπει να μιλήσουμε, όπως την 3η Σεπτέμβρη, πολύ καθαρά για την περιφερειακή ανάπτυξη. Με πυλώνες τις υποδομές, τα οδικά δίκτυα, τα τρένα και την ενέργεια. Όπου κι αν πάω, όλοι οι παραγωγικοί φορείς της περιφέρειας, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, αγκαλιάζουν το πρόγραμμά μας για την ενέργεια. Δεν σας θέλουμε πελάτες της ολιγαρχίας, σας θέλουμε παραγωγούς της ενέργειάς σας. Θα είστε και παραγωγοί και πωλητές ενέργειας και όχι πελάτες της ολιγαρχίας. Αυτό για εμάς είναι η πράσινη μετάβαση.

Κρίση εμπιστοσύνης θεσμών -Δίπλα στον πολίτη

Όταν ανέχεσαι το τέρας, στο τέλος το τέρας είναι παντού και επιστρέφει ως κρίση εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε κι άλλες πρωτοβουλίες. Το Σύνταγμα είναι το πεδίο των μεγάλων εθνικών αλλαγών -και για το άρθρο 86 αλλά και για άλλες παρεμβάσεις- που θα πρέπει σύντομα να συζητήσουμε με συνταγματολόγους και με την κοινωνία των πολιτών για να μπούμε στην πρωτοπορία των μεγάλων θεσμικών αλλαγών και των αναγκαίων θεσμικών αντίβαρων που έχει ανάγκη ο τόπος.

Δεν μπορεί, λοιπόν, να συζητάμε για μια χώρα όπου αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του –όταν μάλιστα αφορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης-. Δεν έχει συμβεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να συζητάμε για μία χώρα όπου ο Πρωθυπουργός καλεί τους βουλευτές της πλειοψηφίας – επειδή δεν τους εμπιστεύεται – να πάνε να κοιμηθούν νωρίς και όσους εμπιστεύεται να ψηφίσουν επιστολικά. Δείξαμε ύψιστο χαρακτήρα θεσμικού σεβασμού και δημοκρατικής αντίληψης με την πρωτοβουλία μας να φύγουν όλα τα κόμματα από τη Βουλή φέτος το καλοκαίρι.

Το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση εμπιστοσύνης που εκ νέου σκεπάζει τη χώρα μας μετά τα μνημόνια – τότε ήταν βαθιά οικονομική, τώρα είναι και κοινωνική και οικονομική και θεσμική – ,πρέπει να βρεθεί δίπλα στον πολίτη και όχι στα λόγια ούτε από τα κανάλια. Δίπλα στον πολίτη σημαίνει αυτό που κάναμε στη Θεσσαλία και που έχουμε κάνει και αλλού, να γίνεται κάθε μέρα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος να αντέξουμε, να αντισταθούμε και να πρωταγωνιστήσουμε.

Έχουμε το εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη ΝΔ -Μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα

Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματικά ήταν μια στιγμή ανάτασης και θα έλεγα μια σημαντική στιγμή στη νεότερη ιστορία της παράταξής μας, όπου μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά. Δεν νομίζω ότι πιστεύαμε στην αρχή αυτής της προσπάθειας ότι θα έρθει τόσο σύντομα αυτή η ώρα, εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης. Δεν έχουμε απέναντί μας τα ίδια όπλα. Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με τους ίδιους όρους, το βλέπετε, το παρακολουθείτε. Βάζουμε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ζήτημα για την ακρίβεια και προσπαθούν ξανά να αλλάξουν την ατζέντα. Μόνες μας δυνάμεις είναι ο λόγος μας, οι θέσεις μας και η καλή μας παρουσία. Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Δεν είναι αυτά που σας λέω ένα αφήγημα κομματικού πατριωτισμού, είναι η βαθιά μου πίστη σε μια ευθύνη και σε ένα όραμα που έχω και έχουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα.

Ενότητα είναι η μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα. Μόνο έτσι θα μας ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Όταν βλέπει ότι εμείς είμαστε μπροστά στη μάχη απέναντι στη συντήρηση, στην διαφθορά και την ολιγαρχία. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει μοναξιά σε μια τέτοια μάχη. Αν νιώθει μοναξιά, χάσαμε. Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου. Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε.

Συνέδριο της κοινωνίας και βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρέπει να είναι ένα συνέδριο που θα υπηρετήσει το σχέδιο μιας πορείας στον λαό. Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία, όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ καλά όταν είμαι στον κόσμο και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών.

Έκανα πολλές εκλογές με λίγα όπλα, ισχυρούς αντιπάλους και αυτονομία από τη διαπλοκή

Γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου. Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ’ τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται. Προτείνει και επιτίθεται χωρίς απολογία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Αλλά είναι μονόδρομος σε αυτή την εποχή έξαρσης του αντισυστημισμού να αποδείξουμε εμείς ότι μπορεί να είμαστε ένα παραδοσιακό κόμμα αλλά που λειτουργεί και σκέφτεται όχι αντισυστημικά, αλλά με ένα δίκαιο τρόπο απέναντι στην κοινωνία. Που η διαφάνεια είναι η κεντρική μας επιλογή. Εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι το παραδοσιακό κόμμα δημιουργεί την αίσθηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας αλλά το ανατρεπτικό μας πρόγραμμα αγγίζει τον κόσμο που είναι εκτός των τειχών, απελπισμένος, μην πιστεύοντας σε τίποτα.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο έργο που αναλαμβάνει η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό το ιστορικό στέλεχος Πέτρο Λάμπρου και ανακοίνωσε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει τη διεύρυνση.