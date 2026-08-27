Γαλλία: Η μάχη για τον προϋπολογισμό, το «ρεκόρ» χρέους και η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη ετήσια μάχη για τον προϋπολογισμό τους επόμενους μήνες, καθώς τα πολιτικά κόμματα ανταγωνίζονται για ισχυρότερη θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης, την ώρα που οι ολοένα και πιο ανήσυχοι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι το Παρίσι μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών του.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το διακύβευμα είναι μεγάλο. Η Γαλλία έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ευρωζώνη, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την προεδρία προέρχονται από την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά και προωθούν δαπανηρά προγράμματα, ενώ οι γαλλικές κυβερνήσεις έχουν μακρά ιστορία υπαναχώρησης από μεταρρυθμίσεις υπό την πίεση των κινητοποιήσεων στους δρόμους.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και πριν κορυφωθεί η προεκλογική εκστρατεία για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να επιβιώσει από τη διαδικασία για τον προϋπολογισμό του 2027 σε ένα κοινοβούλιο χωρίς αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Το «αγκάθι» του προϋπολογισμού

Επενδυτές που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για μήνες αναταραχής, καθώς η μάχη για τον προϋπολογισμό και η προεδρική εκλογική αναμέτρηση αλληλοτροφοδοτούνται, προκαλώντας νέες αναταράξεις στις αγορές, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή.

Ο ετήσιος κύκλος κατάρτισης του προϋπολογισμού αποτελεί πηγή πολιτικού δράματος από το 2024, όταν οι βουλευτικές εκλογές δεν ανέδειξαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ δύο προκάτοχοι του Λεκορνί απομακρύνθηκαν από την πρωθυπουργία έπειτα από αποτυχημένες διαπραγματεύσεις.

Να σημειωθεί ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι εμφανίζονται σε μια δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, καθώς το κόστος δανεισμού από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία έχει πρόσφατα φτάσει σε υψηλά πολλών δεκαετιών, λόγω των ανησυχιών για τη διαρκή αύξηση του χρέους.

Με τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν, δεν λείπουν τα σημεία τριβής που δημιουργούν αμφιβολίες για την ικανότητα της Γαλλίας να περιορίσει το έλλειμμά της, την ώρα που το γαλλικό Δημόσιο προετοιμάζεται τα επόμενα χρόνια να αναχρηματοδοτήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19.

Από την πλευρά του, ο Λεκορνί έχει καλέσει τους βουλευτές να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του 2027 πριν από τις εκλογές, προειδοποιώντας ότι δε θα πρέπει «να προσθέσουν δημοσιονομική αβεβαιότητα σε όλες τις υπόλοιπες» και ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρακολουθούν επίσης στενά την προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία.

Παράλληλα, έχει υποσχεθεί «μεγάλα μέτρα εξοικονόμησης» όταν το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό παρουσιαστεί στους βουλευτές στις αρχές Οκτωβρίου. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έχει προτείνει να «παγώσει» μέρος των δαπανών για τις συντάξεις το επόμενο έτος, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, αν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες.

Ανησυχία για την αγορά ομολόγων

Οι επενδυτές πέρασαν το καλοκαίρι επανατιμολογώντας το γαλλικό χρέος, προεξοφλώντας αυξημένη μεταβλητότητα ενόψει των εκλογών, ενώ η ένταση στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει επιβαρύνει περαιτέρω τη Γαλλία, καθώς οι κινήσεις των αμερικανικών ομολόγων συνήθως μεταδίδονται και στις αγορές κρατικού χρέους άλλων μεγάλων οικονομιών.

Το επιπλέον κόστος που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά 10ετή ομόλογα αντί των γερμανικών, τα οποία διαθέτουν αξιολόγηση AAA, έχει διευρυνθεί επί τρεις συνεχόμενους μήνες, φτάνοντας περίπου στις 88 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

«Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν έβλεπα αυτά τα spreads να φτάνουν τις 100 μονάδες βάσης, ακόμη και από τις 100 μονάδες βάσης υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω διεύρυνση», δήλωσε ο Kevin Thozet της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Carmignac, η οποία διαχειρίζεται περίπου 44 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τη δέσμευση των Γάλλων πολιτικών να περιορίσουν το έλλειμμα έχουν συμβάλει στο να αυξηθούν οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων πάνω από εκείνες των ιταλικών, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει υψηλότερο επίπεδο χρέους.

Οι οίκοι αξιολόγησης αναμένεται επίσης να επικαιροποιήσουν τις εκτιμήσεις τους τις επόμενες εβδομάδες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή με τη Fitch, η οποία υποβάθμισε πριν από έναν χρόνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο A+.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα, θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τον δανεισμό της τα επόμενα πέντε χρόνια, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει κρατικά ομόλογα ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κυβέρνηση ήδη δυσκολεύεται να επιτύχει μια περιορισμένη μείωση του ελλείμματος φέτος, στο 5,0% του ΑΕΠ από 5,1% πέρυσι, ενώ οι κοινοβουλευτικές εντάσεις καθιστούν δύσκολη την επίτευξη ενός πιο φιλόδοξου στόχου για το 2027.

«Είμαι πολύ απαισιόδοξος σχετικά με την ικανότητα είτε του σημερινού προέδρου είτε του επόμενου να υλοποιήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος», δήλωσε ο Christopher Dembik, ανώτερος επενδυτικός σύμβουλος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Pictet.

Αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών

Ανάλογα με το ποιοι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία την επόμενη χρονιά, η Γαλλία θα οδηγούνταν σε δεύτερο γύρο μεταξύ του ηγέτη της άκρας αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν και της εκπροσώπου της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν σε τέσσερα από τα πέντε σενάρια, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Harris Toluna που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (24/8).

Και οι δύο υποψήφιοι εκπροσωπούν ριζικές αλλαγές πολιτικής. Από τη μία πλευρά, ο Μελανσόν έχει προτείνει τη διαγραφή χρέους που διακρατεί η κεντρική τράπεζα, ενώ η Λεπέν τάσσεται υπέρ της μείωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη για ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση έδειξε ότι η Λεπέν επικρατεί με άνεση έναντι όλων των αντιπάλων της, αν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές έχουν ιστορικό ανατροπών της τελευταίας στιγμής.

«Υπάρχουν πολλές άγνωστες παράμετροι, αλλά γενικά φαίνεται ότι όλοι θα θέλουν να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν υπάρχει κανείς που να έρχεται με μια πολιτική που να λέει ότι πρέπει να διορθώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, ότι πρέπει να μειώσουμε το χρέος», δήλωσε ο David Zahn, επικεφαλής ευρωπαϊκών επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton, η οποία διαχειρίζεται περίπου 1,8 τρισ. δολάρια.