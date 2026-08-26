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Η Άγκυρα επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Καβαλά: Κάνει λόγο για «υπέρβαση δικαιοδοσίας»
Ειδήσεις
23:45 - 26 Αυγ 2026

Η Άγκυρα επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Καβαλά: Κάνει λόγο για «υπέρβαση δικαιοδοσίας»

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε η Άγκυρα στην απόφαση του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση του Οσμάν Καβαλά, με το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης να κατηγορεί το Δικαστήριο για μεροληπτική αντιμετώπιση της Τουρκίας και υπέρβαση των ορίων της δικαιοδοσίας του.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο χαρακτήρισε την απόφαση «το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής προσέγγισης του ΕΔΔΑ έναντι της Τουρκίας», αμφισβητώντας τόσο τη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης όσο και το σκεπτικό που υιοθέτησε το Δικαστήριο.

Η θέση της Άγκυρας για την καταδίκη Καβαλά

Η τουρκική κυβέρνηση υπερασπίζεται τη δικαστική διαδικασία που οδήγησε στην καταδίκη του Οσμάν Καβαλά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη από ανεξάρτητα και αμερόληπτα τουρκικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Καβαλά καταδικάστηκε για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις του Γκεζί, καθώς φέρεται να συμμετείχε στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη διεύθυνσή τους, αλλά και στη χρηματοδότησή τους.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι για τις συγκεκριμένες πράξεις του επιβλήθηκε στον Καβαλά επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Με βάση αυτή τη θέση, η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι το ΕΔΔΑ παρενέβη ουσιαστικά στην τελική κρίση των εθνικών δικαστηρίων, υπερβαίνοντας, όπως υποστηρίζει, τα όρια των αρμοδιοτήτων του.

«Σφετερισμός» της δικαιοδοσίας των τουρκικών δικαστηρίων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας υποστήριξε ακόμη ότι το ΕΔΔΑ «κήρυξε ουσιαστικά» άκυρη την τελική καταδίκη του Καβαλά.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Δικαστήριο ότι αγνόησε βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι ουσιαστικά «σφετερίστηκε» τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων.

Η Άγκυρα απορρίπτει επίσης τις αναφορές του ΕΔΔΑ περί κακής πίστης από την πλευρά των τουρκικών δικαστικών και διοικητικών αρχών. Το υπουργείο χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «απολύτως απαράδεκτους», επιμένοντας στην κριτική του κατά του Δικαστηρίου.

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους ο σύμβουλος του Ερντογάν

Στην υπόθεση παρενέβη και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΕΔΔΑ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουτσούμ υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χάνει την αξιοπιστία του στην Τουρκία, κατηγορώντας το ότι εξακολουθεί να εκδίδει αποφάσεις «πολιτικού περιεχομένου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την ανάγκη να επανεξετάσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και το καθεστώς των ατομικών προσφυγών στο ΕΔΔΑ.

Προειδοποίηση ακόμη και για τη σχέση με την ΕΣΔΑ

Ο Τούρκος προεδρικός σύμβουλος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τη συνέχιση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά της Τουρκίας με το ενδεχόμενο ευρύτερης κρίσης στο ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως υποστήριξε, εάν το Δικαστήριο συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις εις βάρος της Τουρκίας για λόγους που η Άγκυρα θεωρεί πολιτικούς, τότε η επανεξέταση της σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα καταστεί, κατά την εκτίμησή του, αναπόφευκτη.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες, φτάνοντας ακόμη και σε κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος της ΕΣΔΑ.

Ο Ουτσούμ στράφηκε, τέλος, και κατά του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, τον οποίο κατηγόρησε για «αυθάδεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 23:16
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