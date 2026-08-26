Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων

Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που η κυβέρνηση κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, επειδή ανέδειξε την ανάγκη κατάργησης των άδικων ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου-Τσίπρα, αναφέρει σε δήλωση του ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Και συνεχίζει στην τοποθέτηση του ο Παύλος Χρηστίδης: «Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει ως κυβερνητική επιτυχία μια αλλαγή που κινείται στην κατεύθυνση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

Οι συνταξιούχοι, όμως, δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Θυμούνται ποιος ανέδειξε το πρόβλημα και ποιος αναγκάζεται σήμερα να αλλάξει στάση.

Το ζήτημα, όμως, δεν έχει λυθεί συνολικά. Οι συνταξιούχοι χηρείας πριν από τις 13 Μαΐου 2016 εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικό καθεστώς, με την πρόβλεψη μείωσης της σύνταξης μετά την τριετία να παραμένει.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει για μια αποσπασματική διόρθωση, την ώρα που οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το βάρος της ακρίβειας.

Οι επικοινωνιακές αναρτήσεις και οι εξαγγελίες δεν αρκούν. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις: 13η σύνταξη, ενίσχυση του εισοδήματος και αποκατάσταση των αδικιών».