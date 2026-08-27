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Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με τεχνολογική ώθηση
Χρηματιστήρια
09:16 - 27 Αυγ 2026

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με τεχνολογική ώθηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος βρήκε η Πέμπτη (27/8) τις ασιατικές αγορές, ενώ και τα futures των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία αποτελέσματα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και της Nvidia, αλλά και άλλων γνωστών τεχνολογικών ομίλων.  

Τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 183 μονάδες ή 0,3%. Τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,5%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,8%.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,32%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,27%. Ο Kospi κατέγραψε κέρδη 1,83%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 1,15%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε 0,93%.

Κατά τα άλλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στα στοιχεία για τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας. Ο Hang Seng υποχώρησε 0,22%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα άνοιξε χωρίς μεταβολή.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και προέβλεψε ισχυρή αύξηση των εσόδων της. Τα έσοδα της εταιρείας κατασκευής τσιπ για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν και ξεπέρασαν τις προβλέψεις με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δύο ετών.

Η Nvidia ενδέχεται να διαψεύσει το πρόσφατο μοτίβο που θέλει τη μετοχή της να υποχωρεί παρά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 1% στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την ανακοίνωση, καταγράφοντας την όγδοη πτωτική συνεδρίαση στις τελευταίες εννέα.

«Για εμάς, ως μακροπρόθεσμους επενδυτές, η μετοχή είναι πολύ φθηνή για να την αγνοήσουμε», δήλωσε ο Jamie Meyers, ανώτερος αναλυτής της Laffer Tengler Investments. «Το μόνο που χρειάζεται να συμβεί είναι να επανέλθει ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης και η μετοχή θα πρέπει να κινηθεί ανοδικά με την πάροδο του χρόνου».

Η Salesforce σημείωσε άνοδο 13%, καθώς τα έσοδά της για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street. Η Okta εκτινάχθηκε περισσότερο από 20%, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ανακοίνωσε ισχυρή ζήτηση λόγω της ανάπτυξης της agentic AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες.

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης με οριακές μεταβολές. Πέρα από τις συνεχείς ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έναρξη του ετήσιου συμποσίου της Federal Reserve στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τα αποτελέσματα της Best Buy, τα οποία αναμένονται πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη. Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αναμένονται οι ανακοινώσεις των Workday, Affirm και Gap.

Στην Ασία, το ενδιαφέρον τράβηξε και η μετοχή της Kioxia που ενισχύθηκε κατά 4%, λόγω σχεδίων για νέα μονάδα παραγωγής μνήμης. Η άνοδος ήρθε μετά από δημοσίευμα της Nikkei, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 1 τρισ. γεν (6,27 δισ. δολάρια) για την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής στη βόρεια Ιαπωνία.

Η Citi ανέφερε ότι το σχέδιο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η Kioxia είχε επισημάνει κατά την ημέρα ενημέρωσης των επενδυτών τον Ιούνιο ότι θα χρειαζόταν νέα μονάδα παραγωγής έως το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Η τράπεζα σημείωσε ότι θα θεωρούσε την είδηση «κάπως θετική», εφόσον επιβεβαιωθεί, καθώς θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ισχυρής ζήτησης έως το 2028, με μέρος της ζήτησης να επεκτείνεται και μετά το 2029.

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτώση – Ελπίδες για βελτίωση της προσφοράς από τις συνομιλίες Ομάν-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύουν τις προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς.

Σήμερα το πρωί, τα futures του διεθνούς benchmark Brent για παράδοση Οκτωβρίου υποχώρησαν 0,63%, στα 87,29 δολάρια το βαρέλι. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο σημείωσαν πτώση 0,56%, στα 81,77 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υφίστανται.

Η ING σημείωσε σε έκθεσή της ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου μέσω αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

«Πιθανότατα θα πρέπει να δούμε τις ΗΠΑ να αίρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, προτού υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση προς την ομαλοποίηση», ανέφερε η ING.

Σε χαμηλό 7μήνου η αύξηση των βιομηχανικών κερδών στην Κίνα

Η αύξηση των βιομηχανικών κερδών στην Κίνα επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους, καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,2% σε ετήσια βάση, με την ασθενέστερη ζήτηση και τη γενικότερη επιβράδυνση της οικονομίας να επιβαρύνουν τους μεταποιητικούς ομίλους.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη. Ο ρυθμός αυτός είναι χαμηλότερος από την αύξηση 18,7% που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η κερδοφορία των κινεζικών βιομηχανικών επιχειρήσεων έχει, ωστόσο, παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, καθώς από οριακή ανάπτυξη πέρυσι πέρασε σε διψήφια άνοδο φέτος. Η ανάκαμψη αυτή ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τροφοδότησε τη ζήτηση για εξοπλισμό υπολογιστών και ηλεκτρονικά είδη.

Υψηλός ο δομικός πληθωρισμός στην Κορέα – Η κεντρική τράπεζα αυξάνει ξανά τα επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας αύξησε την Πέμπτη τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη φορά, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς ο δομικός πληθωρισμός έφτασε τον προηγούμενο μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Τράπεζα της Κορέας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, σε μια κίνηση που ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η αύξηση έρχεται καθώς ο δομικός πληθωρισμός στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας ανήλθε στο 2,6% τον Ιούλιο.

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