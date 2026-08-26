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ΕΕ: Κανένα σχόλιο για τον διακανονισμό - μαμούθ της Meta με τις αμερικανικές πολιτείες
Ειδήσεις
23:20 - 26 Αυγ 2026

ΕΕ: Κανένα σχόλιο για τον διακανονισμό - μαμούθ της Meta με τις αμερικανικές πολιτείες

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνεχή διάλογο με τη Meta βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα προκαταρκτικά ευρήματα που είχε διατυπώσει πριν από δύο χρόνια σχετικά με τον σχεδιασμό των Facebook και Instagram και τις πιθανές παραβιάσεις του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, η διαδικασία επαφών μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η Meta εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προτάσεις για δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ρενιέ διευκρίνισε παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η αμερικανική εταιρεία με σχεδόν το σύνολο των πολιτειών των ΗΠΑ.

Η συμφωνία της Meta στις ΗΠΑ

Η Meta συμφώνησε με περίπου 40 αμερικανικές Πολιτείες να τερματιστούν οι δικαστικές διώξεις που είχαν κινηθεί εναντίον της, μετά τις κατηγορίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την εθιστική χρήση από ανήλικους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η μητρική εταιρεία των δύο δημοφιλών πλατφορμών αποδέχθηκε την καταβολή ποσού που μπορεί να φτάσει έως τα 16,7 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει σειρά δεσμεύσεων για τον περιορισμό της χρήσης των εφαρμογών από εφήβους.

Μεταξύ των προβλέψεων περιλαμβάνεται η ρύθμιση, ως προεπιλογή, της χρήσης των εφαρμογών για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε έως δύο ώρες ημερησίως στις πολιτείες που καλύπτονται από τη συμφωνία. Προβλέπεται επίσης αποκλεισμός της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το σχετικό σχέδιο συμφωνίας κατατέθηκε σήμερα και θα πρέπει να επικυρωθεί από ομοσπονδιακή δικαστή στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Meta

Στην Ευρώπη, η Meta εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες της και, ειδικότερα, για χαρακτηριστικά που ενδέχεται να ενθαρρύνουν την υπερβολική ή εθιστική χρήση.

Ο Τόμας Ρενιέ υπογράμμισε ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας.

Η εξέλιξη στις ΗΠΑ προσθέτει έτσι μια νέα διάσταση στον διεθνή έλεγχο που δέχεται η Meta σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σχετική διαδικασία παραμένει ανοικτή.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 23:26
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