ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ο δείκτης απασχόλησης του ινστιτούτου ifo αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 94,8 μονάδες, από 93,0 μονάδες τον Ιούλιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

«Η αγορά εργασίας εμφανίζει μια ελαφρά ανοδική τάση», δήλωσε ο Timo Wollmershäuser. «Ωστόσο, συνολικά, οι θέσεις εργασίας εξακολουθούν να μειώνονται».

Ειδικότερα, στον τομέα της μεταποίησης, ο ρυθμός των περικοπών θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί, με το δείκτη απασχόλησης να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2024. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιμέρους κλάδων εξακολουθεί να προσανατολίζεται σε περικοπές προσωπικού.

Όπως επισημαίνει το ifo, θετικές εξαιρέσεις αποτελούν οι κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, καθώς και η βιομηχανία τροφίμων, όπου προβλέπεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Παρότι ο δείκτης απασχόλησης βελτιώθηκε στον κλάδο του εμπορίου, τα σχέδια για περικοπές προσωπικού εξακολουθούν να υπερισχύουν τόσο στο χονδρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο.

Στον τομέα των υπηρεσιών, τα σχέδια για επέκταση και περιορισμό του προσωπικού ισοσκελίζονται πλήρως. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να παραμείνει σταθερός.

Το ίδιο ισχύει και για τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου επίσης δεν προβλέπεται ουσιαστική μεταβολή στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων.